דובר צה"ל פרסם הערב (שלישי) את מדיניות ההתגוננות המעודכנת של פיקוד העורף, אשר יהיו בתוקף עד יום ראשון הקרוב, ה-19 באפריל, בשעה 20:00. על פי ההודעה, מדיניות ההתגוננות תישאר ללא שינוי.

על פי ההנחיות, מותרת התקהלות של עד 5,000 אנשים באזורים גולן דרום, בקעת בית שאן, בקעה, ים המלח, ירושלים, יהודה, שפלת יהודה, לכיש, מערב לכיש, עוטף עזה, מערב הנגב, מרכז הנגב, דרום הנגב, ערבה ואילת.

המשמעות לאוהדי הכדורגל - רק 5,000 אוהדים יוכלו להיכנס למשחק חצי גמר הגביע בין מכבי חיפה למכבי תל אביב מחר באיצטדיון טדי שבירושלים, ובהתאם למתווה קהל מצומצם. על פי המתווה, לכל אחת מהקבוצות, יוקצו כ-2,200 כרטיסים למכירה לקהל אוהדיהן. יתרת המקומות תוקצה לצורכי תפעול האירוע, לרבות כוחות אבטחה, משטרה ועובדי אצטדיון.

בעיריית קריית גת הודיעו על ביטול אירועי חגיגות יום העצמאות בעיר, זאת לאור השינוי שחל אתמול במדיניות פיקוד העורף, ולאחר שהודיעו קודם לכן בעירייה על קיום החגיגות כרגיל.