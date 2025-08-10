בעקבות חשיפת i24NEWS: קלנר דרש לדון בנושא השב"חים

מומלצים -

בעקבות כתבת המגזין "יום ולילה בקו התפר" של i24NEWS, שעסקה בפרצות בגדר והמדיניות כלפי שוהים בלתי חוקיים, שלח ח"כ אריאל קלנר (הליכוד) מכתב ליו"ר הוועדה לביטחון לאומי ובו קריאה לקיים דיון המשך דחוף בנושא.

במכתבו, קלנר מזהיר מפני המשך מדיניות ההכלה והעלמת העין - אותה הוא מכנה "קונספציית השב"חים" – המבוססת על ההנחה ש"כלכלה מונעת טרור". לדבריו, "המציאות בשטח מראה שמאות שב"חים חוצים מדי יום את קו התפר דרך פרצות בגדר ובמעברים, ללא בקרה אפקטיבית, ותוך פגיעה בריבונות ובביטחון".

קלנר מציע לקיים דיון מיידי בוועדה שיבחן את המדיניות הקיימת, לדרוש מהממשלה תוכנית פעולה לסגירת פרצות והגברת האכיפה, ולשלב בדיון גורמי ביטחון ומשטרה שיציגו הערכות עדכניות לסיכון. "כל יום שעובר ללא טיפול שיטתי ומקיף, מקרב אותנו לאסון הבא", כתב. "אסור לנו להגיע למצב שבו נדבר על זה רק אחרי אסון".