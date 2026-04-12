האיראנים חוששים ממתקפה - ועלולים להקדים מכה נגד ישראל | יוסי יהושוע

בצל ההתפתחויות האחרונות בנושא מצר הורמוז: פרשננו הצבאי יוסי יהושוע הזהיר הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי מפני "אפשרות של מיסקלקולציה של שני הצדדים - בשני הסבבים האחרונים אנחנו הפתענו את האיראנים, על אף שהיו בכוננות עליונה". לדבריו, צריך להיזהר מהאפשרות שהאיראנים יחששו מפעולה ישראלית או איראנית - וינסו להקדים מכה.

"טהרן יכולה אולי להגדיל את קצב האש או לירות מטחים גדולים יותר - אבל זו גם אפשרות", אמר, "לכן, העיניים פקוחות לשם, מחשש שהדבר אכן ייצא לפועל". הוא הוסיף: "אנחנו יודעים מהן יכולות האש של האיראנים. זה לא איזשהו גיים צ'יינג'ר לסיפור - אבל אם בסוף המלחמה הם ירו בממוצע עשרה טילים, אז אולי כמה עשרות", סיכם.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים דיון בנוגע להחמרת הנחיות פיקוד העורף. הדיון נערך מספר ימים לאחר החלטת פיקוד העורף על הסרה כמעט מוחלטת של הגבלות פיקוד העורף לגבי אזור המרכז ודרום הארץ - למעט הצפון. הנושא צפוי לעלות גם במהלך דיון הקבינט המצומצם שייערך היום.