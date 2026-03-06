כ-50 מטוסי קרב ויותר מ-100 חימושים: כך הושמד הבונקר התת-קרקעי של חמינאי

מאחורי הקלעים של המבצע החשאי של צה"ל באיראן: לאורך מבצע 'שאגת הארי', צה"ל תקף מספר פעמים את מתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני, המכיל מספר תשתיות צבאיות מרכזיות של משטר הטרור האיראני והצמרת הביטחונית כאשר במהלומת הפתיחה בשבת בבוקר, צה"ל חיסל את מנהיג משטר הטרור האיראני - עלי חמינאי ששהה בתוך המתחם. בתקיפה נוספת, חוסלו כ-8 בכירי המשטר האיראני ששהו במבנה אחר במתחם זה.

מוקדם יותר השבוע, חיל האוויר תקף תשתיות שלטון צבאיות נוספות במתחם ובהן, מבנה המועצה העליונה לביטחון לאומי, מתחם ההתכנסות של הפורום הבכיר במשטר, מבנה מועצת המומחים בטהרן ואת האוניברסיטה הצבאית הראשית של משמרות המהפכה.

כ-50 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, את הבונקר התת-קרקעי של חמינאי, שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן. לאורך שנים, המשטר השקיע את מאמציו להקמת המתחם התת-קרקעי, במטרה לבסס עבורו מקום לקידום תוכניותיו הצבאיות, ומימוש האידיאולוגיה הקיצונית והאכזרית נגד מדינת ישראל והעולם המערבי

הבונקר התת-קרקעי תוכנן על מנת לשמש את חמינאי לניהול לחימה בעת חירום. לאחר חיסולו, המשיך לשמש כתשתית חשובה עבור בכירי המשטר האיראני. הבונקר התפרס על פני רחובות ארוכים, מתחת לאוכלוסייה האזרחית, והייתה בעלת כניסות רבות - היא נתפסה על ידי משטר הטרור האיראני כבלתי ניתנת לחדירה.

כאמור, לשם תקיפת הבונקר התת-קרקעי, כ-50 מטוסי קרב של חיל האוויר הטילו יותר מ-100 חימושים. יצוין כי הפללת הנכס התאפשרה בעקבות מאמץ מתמשך בשנים האחרונות של חטיבת המחקר, יחידה 8200, ויחידה 9900 באמ"ן שהצליחו יחדיו למפות את הנכס בצורה שאפשרה תקיפה מדויקת וערכית.