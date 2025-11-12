הפרעות ביו"ש: בצה"ל נערכים "לנקוט בצעדים דרקוניים"

הפרעות ביהודה ושומרון: בצה"ל דיווחו היום (רביעי) כי עם תחילתה של עונת המסיק, נרשמה עליה חדשה באירועי פשיעה לאומנית כלפי פלסטינים - 25 אירועים יותר מבשנה שעברה. ההודעה מגיעה בהמשך להתפרעויות האלימות במפעל הפלסטיני אתמול בכפר דיר א-שרף, סמוך לטול כרם. במקביל, בצבא אמרו שהם "נערכים לנקוט בצעדים דרקוניים נגד המעורבים בהתפרעויות".

מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט הגיע אתמול בין הכוחות הראשונים לזירת הפרעות במפעל הפלסטיני, עם קבלת הדיווח על הצתות ותקיפות פלסטינים. הוא ראה את חלק מהחשודים בזמן אמת, אך אלה הצליחו לברוח מידי הכוחות בשטח ואף תקפו והתעמתו איתם.

מצה"ל נמסר עוד כי הם "ממשיכים לנהל שיח עם ראשי הרשויות ורבנים בעלי השפעה בהתיישבות, במאמץ נוסף להפחית את האלימות הגואה בשבועות האחרונים באיו"ש, אבל נערכים גם לנקוט בצעדים נוספים. החשש במערכת הביטחון כי המשך התקיפות האלימות כלפי פלסטינים יכול להוביל להסלמה ביטחונית חמורה יותר".

נזכיר כי אתמול עשרות מתנחלים תקפו פלסטינים סמוך לכפר דיר א-שרף שבשומרון, והציתו מפעל באזור תעשייה באזור ושני כלי רכב. כוחות מג"ב איו"ש שהוקפצו למקום עצרו שישה חשודים, היתר נמלטו מהאזור.