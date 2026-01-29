החשש מאלפי חטופים ב-7.10 והחילוצים שלא יצאו לפועל: מפקדת השבויים והנעדרים מסכמת את המלחמה

בשבעה באוקטובר הוקמה מפקדה משימתית של אמ"ן, בהובלת מערך המבצעים המיוחדים, במטרה לתת מענה כולל לסוגיית השבויים והנעדרים ברצועת עזה. המפקדה אוישה בכוח אדם סדיר, משרתי מילואים ויועצים, וייעודה היה להגן על החטופים, לברר את גורלם ולהשיבם. במסגרת פעילות המפקדה הוחזרו 168 חטופים חיים ו-87 חטופים חללים.

גורם בכיר במפקדת השבויים והנעדרים ציין: "בבוקר שבעה באוקטובר הוקפץ צוות הפיקוד של משימת השו"ן. לא היה גוף שערוך לאירוע חטיפה בסדר גודל כזה. רק בסוף 2023 הצלחנו לקבוע בוודאות כי נחטפו 251 אזרחים, חיילים ואזרחים זרים. כולם נמצאו, לא איבדנו אף אחד באותו יום בתחילת הדרך. כשהיו כ-3,000 נעדרים חששנו שכולם נחטפו, החמ"לים האזרחיים הצטרפו לעבודה, ובתוך שבועיים ירדנו ל-200-300 חטופים".

עוד הוסיף הגורם: "ערכנו מחקר במטרה לאתר את מיקומי החטופים ברצועת עזה. הייתה הפרדה בין חטופים חיים לחטופים חללים. רצינו להבין מי מחזיק את החטופים החיים, איפה הם, מה מצבם. ואלו שלא יודעים בדיוק - לנסות להבין איך מצמצמים את הפגיעה בהם. זו משימה מאוד דינמית. החטופים הועברו ממקום למקום, בוודאי בחטיבת עזה אבל גם באחרות. המשימה המודיעינית הייתה כאן מאוד מורכבת כי חמאס שמר את המידע במעגל מצומצם מאוד"

"בנוסף, הייתה הבנה שיש צורך לשמור על מקורות המידע שיודעים פרטים בלעדיים - אחד המתחים הגדולים עם פיקוד דרום היה האם אתה מחסל אויב ומסיר איום, או נמנע מהפעולה הזו כי אתה מרוויח צוהר מודיעיני", ציין.

חילוץ רן גואילי ז"ל:

"המבצע להשבתו של גואילי היה אחד המקרים הסבוכים ביותר. חמאס עצמו לא ידע איפה הוא נמצא. במחקר החזקנו מספר תרחישים אפשריים לגבי מיקומו, עד שהצלחנו להצביע על בית הקברות במזרח העיר עזה ולזהות את המיקום הספציפי. זה היה אירוע ייחודי וחסר תקדים, לא היה אף גוף שערוך לדבר הזה. יותר מ-2000 משרתים ומשרתות עברו פה, למעלה ממחצית משרתי מילואים".

חטופים שנהרגו בזמן המלחמה

"החל מ-8 באוקטובר 2023, 38 חטופים נהרגו בשבי בנסיבות שונות, יש עוד מספר חטופים שנהרגו בשבעה באוקטובר. לא חדלנו להכין מבצעים, ממש עד הפסקת האש האחרונה. היו גם מבצעים שלא פורסמו שיצאו לפועל ולא השיגו את מטרתם כי החטוף לא היה שם או מנסיבות אחרות".

מבט לעתיד

"כשמתסכלים במאקרו, לצד הכישלון הענק של שבעה באוקטובר, יש לנו במה להיות גאים כמדינה וכצבא. במה שהושקע לטובת המשימה הזו, בשיתופי הפעולה, בפיקוד ובגיבוי הפיקודי של ניצן אלון ושל ראש אמ"ן. אני מאוד מקווה שהתוצאה של השלמת המשימה תאפשר גם צמיחה קדימה מהנקודה הזו".

ממטה המשפחות להחזרת החטופים נמסר: "