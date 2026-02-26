פרסום ראשון: תיעוד מטריד - עשרות ק"ג של סמים בהברחה חדשה לעזה | אבישי גרינצייג

חשיפת i24NEWS: פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג, פרסם הערב (חמישי) במהדורה המרכזית תיעוד בלעדי מהברחות שבוצעו לרצועת עזה במהלכן הועברו עשרות ק"ג של סמים, בדומה לפרשות שחשפנו עד כה.

בתוך כך, חשפנו מוקדם יותר היום פרשה ביטחונית חדשה וחמורה נוספת, כשבמרכזה איש שב"כ בכיר שהשתתף בהברחת סחורות לעזה תמורת סכומי עתק. באמתחתו נמצאו 6.5 מיליון שקלים.

משב"כ והמשטרה נמסר שפרקליטות מחוז ת"א הגישה כתב אישום כנגד מספר חשודים לבית המשפט המחוזי בלוד, ביניהם עובד השב"כ ופלסטיני, בגין עבירות של סיוע לאויב במלחמה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, לקיחת שוחד, מתן שוחד, עורמה, תחבולה ופעולה ברכוש אסור. מטעמי ביטחון המדינה, צו איסור פרסום הוטל על כל פרט נוסף מכתב האישום והחקירה.