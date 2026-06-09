ההפקרות בקו התפר: כ-50 שב"חים חדרו באין מפריע את גדר ההפרדה - אין עצורים

השב"חים נכנסו הלילה לתחומי הקו הירוק באזור מעבר תרקומיא, ללא כל בידוק בטחוני או פיקוח • אף אחד מהם לא נתפס או נעצר

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון ■ instagram.com
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1 דקות קריאה
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עבודות על גדר ההפרדה, מזרח ירושלים
עבודות על גדר ההפרדה, מזרח ירושליםחיים גולדברג, פלאש90

ההפקרות בקו התפר: כ-50 שב"חים פלסטינים חדרו את גדר ההפרדה הלילה (שלישי) באזור מעבר תרקומיא ונכנסו לתחומי הקו הירוק ללא כל בידוק בטחוני או פיקוח. אף אחד מהם לא נעצר.

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האירוע מגיע ברקע התיעו הבלעדי שפרסמנו בשבוע שעבר, כאשר למעלה מ-100 פלסטינים ניסו לחצות את גדר ההפרדה ולהיכנס לתחומי הקו הירוק - ונלכדו.

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תיעוד בלתי נתפס: 100 שב''חים נתפסו במחסום תרקומיא ליד חברון i24NEWS

האירוע החל לאחר שתצפיות זיהו קבוצת אנשים חשודה ביערות סמוך למעבר תרקומיא שליד חברון, והזניקו כוח של יחידת יט"ר ארצית ומג"ב. הלוחמים שלפו את השב"חים מהשיחים והתמונה התבהרה: קבוצה של למעלה מ-100 פלסטינים ניסתה לחצות במקביל, חלקם נעצרו.

על פי ההערכות, אירוע בסדר גודל שכזה קורה אחת לשבוע, ובכל רגע נתון נמצאים בתחומי הקו הירוק 50-60 אלף שב"חים. רובם אומנם מבקשי עבודה, אבל ביניהם יכול להסתתר גם המחבל הבא.

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