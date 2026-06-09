ההפקרות בקו התפר: כ-50 שב"חים חדרו באין מפריע את גדר ההפרדה - אין עצורים

ההפקרות בקו התפר: כ-50 שב"חים פלסטינים חדרו את גדר ההפרדה הלילה (שלישי) באזור מעבר תרקומיא ונכנסו לתחומי הקו הירוק ללא כל בידוק בטחוני או פיקוח. אף אחד מהם לא נעצר.

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האירוע מגיע ברקע התיעו הבלעדי שפרסמנו בשבוע שעבר, כאשר למעלה מ-100 פלסטינים ניסו לחצות את גדר ההפרדה ולהיכנס לתחומי הקו הירוק - ונלכדו.

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האירוע החל לאחר שתצפיות זיהו קבוצת אנשים חשודה ביערות סמוך למעבר תרקומיא שליד חברון, והזניקו כוח של יחידת יט"ר ארצית ומג"ב. הלוחמים שלפו את השב"חים מהשיחים והתמונה התבהרה: קבוצה של למעלה מ-100 פלסטינים ניסתה לחצות במקביל, חלקם נעצרו.

על פי ההערכות, אירוע בסדר גודל שכזה קורה אחת לשבוע, ובכל רגע נתון נמצאים בתחומי הקו הירוק 50-60 אלף שב"חים. רובם אומנם מבקשי עבודה, אבל ביניהם יכול להסתתר גם המחבל הבא.