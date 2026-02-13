האישומים נגד אנשי המילואים: פרטים חדשים על פרשת "פולימרקט"

פרטים חדשים על פרשת ה"קזינו" הביטחוני - אנשים מתוך מערכת הביטחון שניצלו את הגישה שלהם למידע מסווג בעבור בצע כסף. ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה הערב (שישי) פרטים חדשים על חקירת הפרשה.

המוקד היה הימור חריג באתר "פולימרקט" במהלך מבצע "עם כלביא". בצוות החקירה הבינו כבר בשלב מוקדם מאוד שלא יכול להיות שהמשתמש האנונימי, שאין לו קשר למערכת, מהמר על פרטים מאוד מדויקים באשר למבצעים צבאיים. על כן, המסקנה הייתה שמדובר באדם מתוך המערכת, שלא רק שיש לו גישה למידע המסווג, אלא שהוא כל כך בטוח בו עד שהוא מעז להמר על הרבה מאוד כסף - ומדובר על סכום של מאות אלפי שקלים.

הליך החקירה היה מאוד מהיר ולקח כשבועיים עד להגשת כתב האישום. החשודים - אזרח ואנשי מילואים - מואשמים בעבירות ביטחוניות חמורות, אך לא בפגיעה בביטחון המדינה ולא בסיוע לאויב במלחמה.

מדובר בתרחיש ממנו במערכת הביטחון חוששים כבר זמן רב, מתוך הבנה שגורמים עוינים נמצאים גם הם בפלטפורמות הללו ועוקבים מקרוב. הפרשה הנוכחית החלה כבדיקה - והפכה לחקירה, לאחר שבמבצע "עם כלביא", זוהה הימור חריג באתר ההימורים פולימרקט. מדובר היה בהימור מדויק בארבעה מקרים של משתמש אלמוני שלא היה פעיל קודם לכן. לפי הערכות, הוא גר; לכיסו מאות אלפי שקלים.

במהלך החקירה, במערכת הביטחון בדקו למעשה האם ההימורים באתר פגעו בפעולה מסווגת. לפי הממצאים שעלו, לפחות באשר לאירוע המדובר שעליו הימרו הנאשמים, לא היתה פגיעה בפעילות מבצעית.