ישראל וארצות הברית הגבירו ליל אמש והבוקר (שלישי) את עוצמת התקיפות נגד משטר הטרור באיראן, תוך התמקדות בנכסים אסטרטגיים ובתשתיות ניידות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי ישראל עומדת מאחורי השמדת מסילות ברזל וגשרים המשמשים את משמרות המהפכה לשינוע נשק ופעילים. לדבריו, "אנחנו כותשים את משטר הטרור בעוצמה הולכת וגוברת". במקביל, הממשל האמריקני אישר תקיפות נרחבות ב"אי הנפט" ח'ארג, המהווה את עורק החיים הכלכלי של איראן, כחלק ממסר נחרץ לקראת הדד-ליין שהציב הנשיא טראמפ לפתיחת מצר הורמוז, שתופקו יפוג ברביעי בשעה 03:00 לפנות בוקר (שעון ישראל).

התקיפות באי ח'ארג, האחראי על כ-90% מייצוא הנפט האיראני, בוצעו באופן בלעדי על ידי כוחות ארה"ב. גורם אמריקני מסר ל-i24NEWS שהמתקפה כוונה נגד עשרות מטרות צבאיות, בהן תחנות מכ"ם, מחסני תחמושת ומקלטים. בשלב זה, מסופי הנפט עצמם לא היוו מטרה מכוונת, אלא אם כן האיראנים ביצעו שיגורים בסמוך אליהם. מטרת התקיפה באי הייתה העברת מסר ברור למשטר לגבי היכולת האמריקנית לשתק את הכלכלה האיראנית לחלוטין אם לא ייענו לדרישות המערב.

בתוך איראן פנימה, חיל האויר תקף שורה של תשתיות קריטיות שנועדו לשבש את יכולת הניוד של הטילים הבליסטיים. בין 8 ל-10 גשרים אסטרטגיים המחברים בין מחוזות שונים הושמדו, לצד פגיעה קשה במסילות רכבת מרכזיות. המהלך נועד לחלק את המדינה לגזרות מנותקות, ובכך למנוע ממשמרות המהפכה לשנע משגרים וכלי נשק לנקודות ירי שונות. נתניהו הדגיש כי פעולות אלו נועדו להחליש את המשטר המדכא את העם האיראני מזה 47 שנים, תוך שינוי מאזן הכוחות האזורי מן הקצה אל הקצה.

לקראת פקיעת הדד-ליין ביום שלישי בלילה, סגן הנשיא ג'יי.די ואנס הבהיר כי המטרות הצבאיות באיראן הושלמו והמלחמה קרובה לסיום, אך הדגיש כי לארה"ב יש כלים נוספים ב"ארגז הכלים" במידה והמשטר לא ישנה את דרכו. הנשיא טראמפ הצטרף לדברים בפוסט דרמטי, בו ציין כי הלילה עשוי להסתיים עידן של 47 שנות סחיטה ושחיתות בטהרן. בעוד בטלוויזיה האיראנית דווח על הקפאת הערוצים הדיפלומטיים, טראמפ הביע תקווה לשינוי משטר "מהפכני ונפלא" שיביא מנהיגות פחות רדיקלית וחכמה יותר לשלטון.