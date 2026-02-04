"ידעו שהסחורות יכולות להגיע לחמאס": כתבי אישום נגד 12 מהמעורבים בפרשת ההברחות לעזה

פרשת ההברחות לעזה: כתבי אישום הוגשו היום (רביעי) נגד 12 מהמעורבים בפרשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בגין עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עבירות שוחד ועבירות כלכליות. כידוע, מעורב נוסף בולט בפרשה שטרם הוגש נגדו כתב אישום, הוא אחיו של ראש השב"כ, בצלאל זיני, אשר עניינו מתנהל בבית המשפט השלום באשקלון.

מה הוברח לרצועה?

מכתבי האישום שהוגשו על ידי פרקליטות מחוז דרום, עולה כי הסחורות שהוברחו כללו קרטונים של סיגריות, מכשירי אייפון, מצברים, כבלי תקשורת, חלקי חילוף לרכב ועוד, בשווי 3.9 מיליון שקלים. בתקופת האירועים, החל מקיץ 2025, אזור רצועת עזה היה נתון עדיין במלחמה, הוכרז כשטח צבאי סגור, והכניסה אליו הותרה על ידי גורמי הביטחון לצרכים מבצעיים בלבד. במעברי סחורות מוסדרים, האישור נבחן כחלק מהליך בידוק סדור, הן באשר לעצם הכניסה והן באשר לטיב וכמות הסחורה המוכנסת לרצועה.

תריסר הנאשמים בפרשה עד כה

כתבי האישום הוגשו נגד 12 מעורבים, ובהם: אלירן אלגרבלי (38) מקריית גת, אחיו אבי אלגרבלי (41) מקריית אתא, עמאד אלדין אבו מוך (55) מבאקה אל גרביה, עופר סנקאר (41), יוסף יוחננוב (39), יורי יעקובוב (42), מנחם אבוטבול (39) ונדב חלפון (30) מקריית גת, מאיר לוי (26) מביתר עילית, אושרי דהן (39) מתלמי אליהן, ירון (בני) פרץ (52) מנועם, עטר אבן (37) משקד וחברת אנונה שבבעלותם של אבי וירון.

הנאשמים, חלקם אנשי מילואים, פעלו יחד עם אחרים להבריח סחורות אסורות לרצועה באופן שיטתי ומתוחכם, תוך ניצול נקודות התורפה במרחב המעברים והפעילות הצבאית באזור, ותוך הצגת מצגים כוזבים של כניסה לרצועה במסגרת פעילות ביטחונית לגיטימית.

השיטה - והדרך המתוחכמת בה הוברחה הסחורה

על פי כתבי האישום, בשלבים הראשונים תואמה סוג הסחורה ועלותה. לאחר השגת הסחורה הנדרשת פעלו אלירן אבי, ירון מנחם, עופר ועמאד (שלא פעם שימשו גם כספקי הסחורות) את הוצאת ההברחה לפועל, תוך תיאום הביצוע מול המבצעים, שכללו בין היתר את עופר, שהכיר את רוב הנאשמים.

לאחר מסירת הסחורה לנקודת מפגש היא הועברה לצורך אריזה מחדש והסוואה, העמסתה והובלה במסלול שנקבע מראש. פעולות אלה נעשו תוך שימוש באמצעי הסוואה, לרבות לבוש צבאי ומצג של פעילות הקשורה לצה"ל. לאחר חציית הגבול, הונחה הסחורה בנקודת מסירה מוסכמת בתוך הרצועה, בהתאם לתיאום עם הגורם העזתי, והמבצעים שבו לשטח ישראל. בחלק מהמקרים הוכנסו הסחורות לתוך הרצועה תמורת תשלום לנאשמים ששירותו באותה עת בשירות מילואים פעיל, והם נאשמים בקבלת שוחד.

מדובר בעשרות קרטוני סיגריות - בשווי של קרוב לארבעה מיליון שקלים ומאות מכשירי טלפון שונים - בהם מאות מכשירי אייפון 17 פרו.

החשדות נגד בצלאל זיני

על פי כתבי האישום, מנחם אבוטבול הציע שוחד לבצלאל זיני ולאביאל בן דוד, ששירתו אז במילואים ב"צוות אוריה", והיו בעלי הרשאות להכניס שיירות של כלים לתוך הרצועה , והציע להם שיבצעו את ההברחה תמורת חלק מהרווחים סכום של 15 אלף שקלים כל אחד מרווחי ההברחה.

"צוות אוריה" הוקם במהלך הלחימה בעזה ותכליתו הפעלת כלים הנדסאים כבדים. בצלאל שימש כמפקד בצוות וכמי שאחראי על המעטפת הלוגיסטית של הצוות ובעל ההרשאה להכניס שיירות של כלים לתוך הרצועה, והיה מפקדו של אביאל. השניים נעתרו להצעת השוחד. באחת הפעמים העביר מנחם לרכבו של בצלאל זיני קרטון סיגריות ומשם העבירו בצלאל ואביאל את הסחורה לתוך רצועת עזה .

כיצד ההברחות סייעו לחמאס?

לכלל הנאשמים יוחסו עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומתן שוחד לירון, מנחם, נדב ועטר יוחסה גם עבירה של לקיחת שוחד. כמו כן, יוחסו לנאשמים עבירות מס, וכן עבירות לפי חוק המאבק בטרור.

בכתב האישום, הובהר כי "בכל ההברחות, נכנסו הנאשמים או האחרים מטעמם לתוך רצועת עזה עם הסחורה תוך שימוש במצגי שווא, אל מול כוחות הצבא, כי מדובר בכניסה לצרכים ביטחוניים. הנאשמים והאחרים ידעו כי הסחורה המוברחת עשויה להגיע לידי גורמי טרור ובהם החמאס או מי מטעמו, ולשמש ולסייע לחיזוק כוחם ולקידום ומימון פעולתם. הנאשמים יחד עם האחרים, עשו את המעשים המפורטים בכתב האישום בעבור בצע כסף, כשהם יודעים שבמעשיהם הם עוקפים את ההגבלות שהוטלו".

כזכור, אתמול התיר לפרסום בית המשפט כי בצלאל הוא המקורב לדוד זיני, ומעצרו וכן מעצרם של שני חשודים נוספים, הוארך עד ליום חמישי - אז יוגש נגדם כתב אישום. לצד זאת, המשטרה הסכימה לפרסם, לבקשת i24NEWS, כי החשד נגד בצלאל זיני הוא הברחת סיגריות לרצועה.