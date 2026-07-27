התיעוד המלא מהפיגוע בסוסיא: המחבל מתנפל על החייל שיצא לרעות צאן - וחוטף את נשקו | בלעדי
בתיעוד הפיגוע ניתן לראות שמדובר במהלך מתוכנן מצידו של המחבל הפלסטיני, אשר ניגש אל החייל בחופשה בעת שרעה צאן • המחבל ניגש לחייל וניסה לחטוף ממנו את נשקו, לאחר מכן הגיעה לעזרו קבוצת פלסטינים נוספים
תיעוד בלעדי מהפיגוע בסוסיא: המחבל מתנפל על החייל שיצא לרעות צאן בחופשה - וחוטף את נשקו אחרי מאבק. הבוקר, אחד החשודים במעשה הסגיר את עצמו למנגנוני הביטחון הפלסטיניים.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
התיעוד מראה - בניגוד לדיווח הראשוני של מערכת הביטחון, שלא מדובר בחיכוך אלא במהלך מתוכנן של המחבל, אשר ניגש אל החייל וניסה לחטוף ממנו את נשקו בתחילת החיכוך בינם. לאחר מכן הגיעו פלסטינים נוספים שהיכו את החייל וחטפו ממנו את נשקו.
בסוף התיעוד, נראה המחבל כשהוא מכוון את הנשק לעברו של החייל, ונמלט. כזכור, במהלך הפיגוע החייל נפצע קשה בראשו כתוצאה מהכאות הפלסטינים.
התקרית אירעה לפני יומיים, והיא הגיעה בתקופה מתוחה ביהודה ושומרון, שכללה מספר פיגועים נגד ישראלים. יום לפני התקרית בסוסיא, שני ישראלים נרצחו לאחר שפלסטיני חטף את נשקו של איש ביטחון שהגיע לסייע בעימות בין קבוצת מטיילים ישראלים לפלסטינים סמוך לחוות גלעד שבשומרון.
לקריאה נוספת
- מאות ליוו למנוחות את רס"ן יובל עזרא: "ביקשתי ממך לא להיות גיבור" | שלומי הלר
- בעקבות הפיגוע: צה"ל נערך למבצע רחב היקף ביו"ש, עוצר יציאות ברחבי הגזרה | ינון שלום יתח, שלומי הלר
- "הוא חוטף לו את הנשק": תיעוד הפיגוע ליד חוות גלעד בשומרון | שלומי הלר