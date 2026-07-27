תיעוד בלעדי מהפיגוע בסוסיא: המחבל מתנפל על החייל שיצא לרעות צאן בחופשה - וחוטף את נשקו אחרי מאבק. הבוקר, אחד החשודים במעשה הסגיר את עצמו למנגנוני הביטחון הפלסטיניים.

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התיעוד מראה - בניגוד לדיווח הראשוני של מערכת הביטחון, שלא מדובר בחיכוך אלא במהלך מתוכנן של המחבל, אשר ניגש אל החייל וניסה לחטוף ממנו את נשקו בתחילת החיכוך בינם. לאחר מכן הגיעו פלסטינים נוספים שהיכו את החייל וחטפו ממנו את נשקו.

בסוף התיעוד, נראה המחבל כשהוא מכוון את הנשק לעברו של החייל, ונמלט. כזכור, במהלך הפיגוע החייל נפצע קשה בראשו כתוצאה מהכאות הפלסטינים.

התקרית אירעה לפני יומיים, והיא הגיעה בתקופה מתוחה ביהודה ושומרון, שכללה מספר פיגועים נגד ישראלים. יום לפני התקרית בסוסיא, שני ישראלים נרצחו לאחר שפלסטיני חטף את נשקו של איש ביטחון שהגיע לסייע בעימות בין קבוצת מטיילים ישראלים לפלסטינים סמוך לחוות גלעד שבשומרון.