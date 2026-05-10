פרסום ראשון: האזהרה החריפה של הרמטכ"ל, "צבא המילואים יקרוס"

בדיון חסוי בוועדת חוץ וביטחון הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר: "בינואר 2027, לאור קיצור השירות ל-30 חודשים, ייגרעו מצה"ל עוד אלפי לוחמים. צבא המילואים יקרוס אל תוך עצמו", כך נודע היום (ראשון) ל-i24NEWS.

תא"ל שי טייב מאכ"א הוסיף: המשמעות היא שלוחמי המילואים ימשכו לעשות 80-100 ימי מילואים. הרמטכ"ל לא אמר איזה חוק גיוס הוא רוצה אבל ביקש חוק שיגייס כמות מספיקה של לוחמים.

הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט אמר: "הדרג המדיני שהביא אותנו לשבעה באוקטובר מקבל התרעה נוספת, בפעם המי יודע כמה מהרמטכ"ל שמזהיר מפני פגיעה בצה"ל והצורך הדחוף בעוד לוחמים וחיילים! ושוב הדרג המדיני מתחמק מאחריות ומעדיף שיקולים פוליטיים על פני ביטחון המדינה. ממשלה שלא דורשת גיוס לכל, בשעה הרת גורל לישראל היא ממשלה שלא ראויה להמשיך יום נוסף בתפקידה. בבחירות הקרובות, נביא לניצחון קואליציה ציונית ממלכתית, שתביא לגיוס לכל, להקמת ועדת חקירה ממלכתית ולגיבוש תפיסת בטחון לאומי כמחוייב בחוק. נגמרו הימים של גלגול האחריות והמחדל".

בחודש אפריל בג"ץ קיים דיון בבקשת ביזיון בית המשפט בעתירות שדורשות מהמדינה לאכוף את פסיקת בג"ץ לגיוס חרדים לצה"ל. עו"ד גלעד ברנע, המייצג את העותרים, הבהיר בפתח הדברים כי נדרשת פעולת אכיפה מול כל ישיבה חרדית הממשיכה ליהנות מתמיכה כספית של המדינה.

השופטים הפנו שאלות לנציגת הפרקליטות בנוגע לשלילת הטבות ממשתמטי גיוס, בהן הזכאות להשתתף בהגרלות "דיור למשתכן" וקבלת פטורים מארנונה למוסדות. בתגובה, היא השיבה כי "איש לא הורה לקבל החלטה כזו".