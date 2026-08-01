חייל סדיר בחופשה נעצר בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בבנימין - נשקו האישי נתפס

אירוע הירי נרשם בבנימין, כאשר החייל הגיע לפאתי הכפר יחד עם כמה ישראלים נוספים • בהמשך, התפתח במקום עימות בינם לבין פלסטינים, ובמהלכו לפי החשד ירה מנשקו האישי ופגע בילד

לי עייש ■ ראש דסק פלילים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■