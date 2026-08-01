חייל סדיר בחופשה נעצר בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בבנימין - נשקו האישי נתפס
אירוע הירי נרשם בבנימין, כאשר החייל הגיע לפאתי הכפר יחד עם כמה ישראלים נוספים • בהמשך, התפתח במקום עימות בינם לבין פלסטינים, ובמהלכו לפי החשד ירה מנשקו האישי ופגע בילד
לי עייש ראש דסק פלילים
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חייל צה"ל בשירות סדיר, שהיה בחופשה, נעצר היום (שבת) בחשד כי ירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל-מוע’ייר שבבנימין, נשקו האישי נתפס.
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האירוע התרחש אתמול, אז התקבל דיווח על ילד כבן 9 שנפצע מירי בכתפו. המשטרה פתחה בחקירה לבירור האירוע, ובמסגרת פעולות מודיעיניות הגיעו לחשוד - חייל צה"ל שהיה באותה עת בחופשה ולא במסגרת תפקידו.
כאמור, על פי החשד, החייל הגיע לפאתי הכפר יחד עם כמה ישראלים נוספים. בהמשך, התפתח במקום עימות בינם לבין פלסטינים, ובמהלכו לפי החשד ירה מנשקו האישי ופגע בילד.
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