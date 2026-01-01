בצה"ל בוחנים: מרכז רפואי קבוע בגולן הסורי | פרסום ראשון

השליטה הישראלית בדרום סוריה: הערב (חמישי) פרסם לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח במהדורה המרכזית של i24NEWS, כי במערכת הביטחון החלו לבחון את הקמתו מרכז רפואי גדול - וקבוע - בשטח רמת הגולן הסורית.

בשונה מבית החולים הארעי שצה"ל הקים בשנה שעברה לטיפול בפצועי ירי מהמהומות בדמשק, אשר ממוקם בכפר חד'ר שמדרום לגולן הסורי, כעת מקדמים בישראל מרכז רפואי עם שירותים נרחבים וקבועים ורחבי היקף.

המהלך מקודם בשיתוף פעולה עם ארגון אירופי וגורמים אזרחיים נוספים, ונמצא כעת בשלבי תכנון בלבד. גורמים רשמיים בישראל מאשרים ל-i24NEWS את דבר המגעים אך טוענים שעדיין לא נקבעה תוכנית פעולה אחת.

ברקע הניסיון הטורקי לסייע לסוריה דרך גורמים הומניטריים סמוך לגבול עם ישראל, מדובר על צעד שעשוי להרחיק אותם אחורה, ולהחליפם בגורמים שאינם נחשבים עוינים באופן מובהק.

