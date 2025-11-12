ראש השב"כ דוד זיני לבג"ץ: דחו את העתירות נגד המינוי שלי

ראש השב"כ דוד זיני ביקש היום (רביעי) מבג"ץ לדחות את העתירות נגד מינויו, וכתב בבקשה כי "משיחי זה אותו כינוי גנאי שדבק בכל מי שהעז להתגאות ביהדותו, לכל מי שנקודת המוצא שלו הינה כפיפות לה, לאותה יהדות".

אתמול כתבנו אבישי גרינצייג דיווח ב"מהדורה המרכזית" שזיני השיב לבג"ץ בעתירה שמבקשת לפסול אותו מתפקידו, בה הוא אמר כי המידע נגדו מגיע מתוך הארגון. זיני התייחס לפרסום בערוץ 12, לפיו בנו היה מעורב בפשיעה לאומנית, ואמר כי פועלים על מנת לסכל את מינויו, וציין בנוסף ש"אף אחד חוץ ממני ומאשתי לא ידע" על החשדות - שדלפו מהארגון באופן רכילותי.

מטעמו של עו"ד אוהד שלם, בא כוחו של ראש השב"כ דוד זיני נמסר לגבי העתירות: "קיבלנו את המסמך 'הסוד' בשעות הבוקר והעברנו אותו מיידית לראש השב"כ. כבר מחר תוגש בקשה דחופה לבית המשפט להורות על חשיפת המסמך לציבור. העותרים - ראשי שב"כ לשעבר פשוט מטעים (בלשון המעטה) את בית המשפט, כאילו יש מידע סודי 'שיציל' את מדינת ישראל מידיו של ראש השב"כ החדש, כשלמעשה מדובר במניפסט פוליטי של ראשי שב"כ 'לשעבר' המבוסס על מקורות מידע של כתבות ב-YNET וב'הארץ'".