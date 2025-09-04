קטאר-גייט: האלוף מרדכי יוסיף להיות מורחק ממטה השבויים

מומלצים -

בית המשפט האריך הבוקר (חמישי) בחודש נוסף את הרחקתו של האלוף במילואים יואב (פולי) מרדכי ממטה השבויים והנעדרים, במסגרת פרשת "קטאר-גייט". האלוף מסכים להמשך הרחקתו ל-30 יום - תוך שהוא מותח ביקורת על התנהלות המשטרה וטוען שהחקירה פוגעת במאמצי השבת החטופים.

פרקליטו של מרדכי תקף את ניהול החקירה וטען בדיון כי "חקירת המשטרה והדלפות מכוונות מתוכה פגעו ופוגעות שלא לצורך בתפקודו של האלוף מרדכי במפקדת החטופים והנעדרים". לדבריו, ההליך מטיל "צל כבד ומיותר על פעילותה שאין חשובה ממנה מאז שכוננה, ובמיוחד בימים אלו".

עוד הוסיף עורך הדין כי "הזמן שהאלוף מרדכי כמו גם אחרים נאלצו להשקיע בחקירות המשטרה פוגע ומשבש את פעילותה השוטפת של המפקדה, ועל כן לא היה מנוס מקבלת ההחלטה להאריך את ההרחקה".

בסיום ציין כי מרדכי "קורא למשטרת ישראל להשלים את חקירתה בהקדם, והוא עומד לרשותה בכל עת למתן תשובות והסברים".

נזכיר, כי ראש מפקדת השבויים והנעדרים, האלוף במילואים ניצן אלון, מסר אמש עדות פתוחה במשטרה בפרשת קטאר-גייט. ניתן להעריך שאלון נשאל על טענתו של יואב פולי מרדכי, שמשרת תחתיו, על כך שעדכן את מפקדיו בדבר קשריו עם קטאר.

כמו כן, האלוף מרדכי אישר בעבר ל-i24NEWS כי הושעה מצוות המשא ומתן לתקופה של שבועיים עד המשך ברור חקירתו בפרשת קטאר-גייט.