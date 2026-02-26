היחידה הרב מימדית של צה"ל, שהצטיינה במלחמת חרבות ברזל, מסכמת שבוע אימונים מפרכים. בטיפוס רגלי של שבעים קומות - כן, שבעים - במגדל הכי גבוה בישראל. הערב (חמישי) שודרה במהדורה המרכזית כתבתו של יונתן רוה שהצטרף ללוחמים והביא את סיפורם.

עם הנשק ועם ציוד במשקל כבד הם טיפסו קומה קומה. הלוחמים התגיייסו לפני כמעט שנה, והאימון הזה קורה ממש רגע לפני שהם מסיימים את הכשרתם.

יחידה 888, כבר הוכיחה את עצמה בלחימה בעזה במהלך השנתיים האחרונות, והלוחמים מבינים היטב את הרף הגבוה שנדרש מהם, אבל ככל שעובר הזמן ועולות הקומות, גם הקושי ניכר.

אחרי טיפוס של 235 מטרים, הם יכולים סוף סוף לנשום, המלחמה הסתיימה באופן רשמי. ואז, רק קצת קרב מגע לקינוח. מכאן הם ימשיכו ליחידה שם יעברו אימון נוסף ואז לפעילות המבצעית, מבחינתם הם כבר מוכנים לכל מכשול, לכל אתגר, ולכל טיפוס.