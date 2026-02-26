לאחר שהמחוזי נכנס בבן גביר: העימות בין השר למפכ"ל עולה שלב

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התכוון לערער השבוע לבית המשפט העליון על סוגיית מינוי רפ"ק רינת סבן לאחר פסיקת המחוזי שחייבה אותו לקדם אותה בדרגה. עם זאת, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, פרסמה הערב (חמישי) במהדורה המרכזית כי המפכ"ל דני לוי התכוון לקדם אותה. "אם זה היה תלוי בי, היא הייתה מקבלת דרגה כבר עכשיו", אמר המפכ"ל בשיחות סגורות.

כזכור, בפסק הדין של המחוזי נקבע כי סירוב השר עומד בניגוד לעמדתם של גורמי המקצוע ובראשם המפכ"ל, ושלעמדה זו יש לתת את המשקל המשמעותי: "חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות".

עוד נקבע אז כי בנסיבות החריגות כשהשר מסרב לקבלת החלטה בעניינה של רב-פקד סבן, גם לאחר שהונחו לפניו תשתית מלאה - יש לראות בו כמי שהחליט שלא לקדם אותה בדרגה. בנוסף, נדחתה הטענה כי ההליך המינהלי טרם הושלם. כזכור, רב-פקד סבן, עוזרת ראש אגף החקירות, העידה במשפט תיקי האלפים המתנהל נגד נתניהו.

בתוך כך, עימות נוסף אירע היום בין בן גביר למשטרה במהלך דיון שהתקיים היום עם ראש אח"מ ניצב בעז בלט. הוויכוח החל לאחר שהשר בן גביר לא היה שבע רצון מכמות צווי ההגבלה שאח"מ הוציאו נגד חשודים בעבירות פרוטקשן.

בן גביר גער בבלט: "המפכ"ל פה ישב בכיסא שלך ונתן הנחייה להוציא כמה שיותר צווים! אתה שם עליו פס. הוא לא מעניין אותך". עוד אמר השר: "הרחובות מדממים. איך זה יכול להיות שאתם מוציאים כמות כזו קטנה של בקשות? הייתי בטוח שתבוא אליי עם מאות. אתם לא רוצים להילחם? תגידו את זה. יש לכם את כל הכלים ואת כל הגיבוי שלי".

"למה לא באים ביום אחד ומוציאים צווי הגבלה למאות אנשי ארגוני פשיעה? אלה רוצחים", הוסיף, "הם רוצחים את הילדים שלנו. אני לא הגננת שלכם. תפעלו! כל השנים הייתם צריכים לשכנע את השרים הקודמים, ועכשיו היוצרות התהפכו".

בסוף בן גביר אמר: "אנחנו מחוקקים חוקים, אתם עובדים והפרקליטות מחריבה לכם את העבודה - אתם אבל צריכים לדפוק על השולחן, זה אומר שאדם יושב במקרה הטוב רק חצי שנה על פרוטקשן, כוס קפה והביתה. אתם עובדים ועובדים ועובדים ובאה הפרקליטות ודופקת לכם הכל". בועז בלט ביקש ממנו: "תן דוגמאות". השר בן גביר: "אתה רוצה שאני אעשה גוגל ואחפש לך? נו באמת".