הרמטכ"ל תוקף: "מנסים לגרור את צה"ל למאבקים פוליטיים, למלחמה השלכות על כוח האדם בצבא"

הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר התייחס הערב (חמישי) לאירועי הימים האחרונים, בהם הסערה המתחדשת סביב "חוק הגיוס", סוגיית החייל והפאץ', לצד המתיחות הביטחונית. הדברים נאמרו במהלך נאום שנשא בטקס סיום קורס פיקוד ומטה 'אלון' מחזור ע"ב, אשר סיימו 55 חניכים ו-4 חניכות, העתידים להשתבץ בתפקידי פיקוד כמפקדי גדודים, טייסות ופלגות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"צה"ל מאותגר גם מבחוץ פנימה, תוך ניסיונות לגרור אותו למאבקים פוליטיים שאינם לו", הזהיר רא"ל זמיר בפני עשרות קצינים - תוך שהוא רומז לחוק הגיוס, "השלכות המלחמה על כוח האדם, על הסד"כ, על המשמעת, על הנורמות וגם על המשפחות שלנו בבית - ניכרות וברורות".

הוא הוסיף: "גם כאן נעמוד כחומה בצורה - נעשה רק מה שנכון, בממלכתיות, באחריות, בענווה. אנחנו מחויבים לייצר עבורכם ועבור הלוחמים היוצאים אחריכם לקרבות את התנאים הטובים ביותר להתמודדות עם אתגרי הלחימה הממושכת".

i24NEWS

בהמשך דבריו, התייחס לניסיון המבצעי שצברו מסיימת הקורס - מה-7 באוקטובר ועד ימים אלה. "הניסיון המבצעי שצברתם בשנתיים וחצי האחרונות הוא חסר תקדים. ראיתם את פני המלחמה מקרוב. הובלתם לוחמים תחת אש, קיבלתם החלטות של חיים ומוות בשברירי שנייה, חוויתם את כאב האובדן הקשה של רעים לנשק, והובלתם להישגים מבצעיים מדהימים", אמר.

הוא הוסיף: "הניסיון הזה הוא הכנס היקר ביותר של צה"ל, הוא לא נלמד באף ספרות צבאית - הוא נכתב בדם, ביזע ובתושייה שלכם ושל פקודיכם".

זמיר הזכיר את הלחימה בחזית הצפונית. "יצרנו מציאות ביטחונית חדשה ומשופרת, עליה אנחנו ממשיכים להילחם בנחישות ובהתמדה, גם ברגעים אלה ואותה אנחנו ממשיכים לעצב על מנת להבטיח את ביטחון יישובי הצפון", הדגיש, "לצד אבדותינו הקשות ונפגעינו, אנו מכים בחיזבאללה באפן חסר תקדים ורב מימדי במודיעין מדוייק, באש ובתמרון.

הוא סיכם: "בתקופת זמן זו צה"ל שינה מהיסוד את תפיסת הביטחון שלו: אנו יוזמים, תוקפים ומסירים כל איום שמתהווה כנגד מדינת ישראל - כך גם יצאנו למבצעים ההיסטוריים 'עם כלביא' ו'שאגת הארי'. מכה ועוד מכה, אנו מכים את משטר הרשע האיראני, והציר האיראני כולו, אין הכלה ואין עצימת עיניים. זוהי תפיסה מאתגרת למימוש - היא שוחקת וקשה ותוצאותיה אינן מיידיות; שדה הקרב אינו סטרילי ולעיתים גובה גם מחירים כואבים, אולם זו חובתו של צבא ההגנה לישראל כלפי אזרחיו וכלפי מדינתו".