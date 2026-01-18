חופשות עובדי צה"ל 2026: המדריך המלא ללוח השנה
מתי יוצאים לחופשה מרוכזת, אילו ימי בחירה עומדים לרשותכם ומהם זמני העבודה המקוצרים בערבי חג? i24NEWS מציג את מפת ימי המועד הרשמית של צה"ל לשנת 2026 לכלל הדתות והעדות, כולל ימי ה"גשר" והחופשות המיוחדות
מחלקת המשאבים בצה"ל פרסמה את מפת ימי המועד וימי הבחירה לשנת העבודה 2026. הלוח המפורט נועד לאפשר ליחידות השונות ולעובדי צה"ל לתכנן את עבודתם וזמני המנוחה שלהם בהתאם למועדי ישראל, חגי העדות השונות (מוסלמים, דרוזים ונוצרים) והסכמי העבודה הקיבוציים.
חופשות מרוכזות (ימי "גשר") בשנת 2026
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, זכאים עובדי צה"ל לארבעה ימי חופשה מרוכזים (על חשבון המערכת) במועדים הבאים:
פורים: יום שלישי, ה-03/03/2026.
ערב חג הפסח (גשר): יום שלישי, ה-31/03/2026 (יומיים לפני ערב החג).
חופשת הקיץ: יום חמישי, ה-30/07/2026.
סוף חופשת הקיץ: יום ראשון, ה-23/08/2026.
לוח מועדי ישראל וחגים לאומיים 2026
חג הפסח: יום חמישי, 02/04/2026 (ט"ו בניסן).
שביעי של פסח: יום רביעי, 08/04/2026 (כ"א בניסן).
יום העצמאות: יום רביעי, 22/04/2026 (ה' באייר).
חג השבועות: יום שישי, 22/05/2026 (ו' בסיוון).
ראש השנה (תשפ"ו): שבת-ראשון, 12-13/09/2026 (א'-ב' בתשרי).
יום הכיפורים: יום שני, 21/09/2026 (י' בתשרי).
חג הסוכות: יום שבת, 26/09/2026 (ט"ו בתשרי).
שמחת תורה: יום שבת, 03/10/2026 (כ"ב בתשרי).
שעות עבודה בערבי חג וימי זיכרון
בימי עבודה שהם ערבי חג, עובדי צה"ל זכאים ליום עבודה מקוצר בתשלום מלא (בכפוף לסוג המשרה):
ערב יום הכיפורים: 4 שעות עבודה.
ערבי חג (ראש השנה, סוכות, פסח, שבועות): 6 שעות עבודה (לעובדים 5 ימים בשבוע) או 5 שעות (לעובדים 6 ימים בשבוע).
ערב יום העצמאות (יום הזיכרון): 5 שעות עבודה.
ימי בחירה בולטים (ניתן לנצל יום אחד בשנה):
בין ימי הבחירה המוכרים לשנת 2026 ניתן למצוא את: ראש השנה האזרחית (1.1), תענית אסתר (2.3), שושן פורים (4.3), יום האישה הבינלאומי (8.3), המימונה (9.4), ל"ג בעומר (5.5), יום ירושלים (15.5), תשעה באב (23.7), ופתיחת שנת הלימודים (1.9).
מועדי דתות נוספות
צה"ל, כצבא העם, מפרסם את המועדים הרשמיים גם לבני העדות האחרות המשרתים בשורותיו:
מוסלמים: עיד אל-פיטר (20-22/03), עיד אל-אדחא (27-30/05), ראש השנה ההג'רית (17/06).
דרוזים: חג הנביא שועייב (25-28/04), חג הקורבן (27-30/05).
נוצרים: חג הפסחא (5-6/04 או 12-13/04 לפי העדה), חג המולד (25-26/12).