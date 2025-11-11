לקח מה-7 באוקטובר: חיל האוויר בנה "בנק מטרות" בשטחים

חיל האוויר בנה "בנק מטרות" ביישובים ישראליים ביהודה ושומרון ובגבול ירדן, כחלק מלקחי אירועי ה-7 באוקטובר - כך פרסם לראשונה הערב (שלישי) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. לפי גורם שמעורה בפרטים, המטרה היא להצליח להפעיל קצב אש גבוה בפשיטה רחבה - גם כשהפיקוד והשליטה קורסים.

הצפי הוא כי במצב כזה, יותקפו עשרות מטרות בשעה הראשונה לפשיטה, ומאות בהמשך. כחלק מתרגיל הענק שעורך צה"ל ביהודה ושומרון בוחנים לראשונה גם את ההפעלה של יכולת זו. בחיל האוויר מעריכים שעד סוף השנה, בנק המטרות יוכל לפעול בלחיצת כפתור בחלק מהחטיבות - ולשבש פשיטה ליישובים.