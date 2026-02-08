חשש לאירוע ביטחוני: מטוס וויז אייר הוחזר לנתב"ג, מטוסי קרב הוזנקו ללוות אותו

מטוס של חברת "וויז אייר" הוחזר היום (ראשון) לנתב"ג לאחר שהתעורר בו חשש לאירוע ביטחוני. בני זוג ששהו על המטוס קיבלו "הודעות מאיימות". הם עדכנו את הצוות, ואז עלה החשש הביטחוני, שלבסוף הוסר.

המטוס הוחזר לנתב"ג, בליווי של שני מטוסי קרב. כלל הנוסעים הורדו מהמטוס - ותושאלו, גם בני הזוג שקיבלו את ההודעות - תושאלו כמו כולם ולאחר מכן שוחררו.

נזכיר כי ב-8 באוקטובר, אירע בנתב"ג מחדל אבטחתי, כאשר נער בן 13 הסתנן לטיסת אל על לארצות הברית - ללא כרטיס וללא דרכון, ואף צלח את כל שלבי האבטחה וביקורת הגבולות בתב"ג. האירוע מצוי בבדיקה של רשות שדות התעופה.

הנער הורד בבטחה מהמטוס בטרם ההמראה, צוות הדיילים בטיסה הבחין ו זמן קצר לפני ההמראה. במרכז הבדיקה יעמוד מחדל האבטחה המשמעותי - שמאפשר לאדם להסתנן לטיסה, במיוחד בימים רגישים ומתוחים ביטחונית כאלו. כעבור כחודשיים, ב-19 בדצמבר, אותו נער נתפס שוב בנתב"ג, לאחר שניסה להסתנן לטיסה נוספת. מרשות שדות התעופה נמסר כי אנשי הביטחון של נמל התעופה זיהו את הקטין כשהוא שוהה בטרמינל טרם הכניסה לאזורי הבידוק.