בן גביר על הירי הבלתי פוסק בנגב: "ניאבק על המשילות"

לאחר ירי מסיבי במשך כשעה בידי בדואים לעבר היישוב כרמית שבנגב, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע הלילה (שני) לזירה, ישב עם התושבים, והבהיר: "ניאבק על המשילות".

מסביבת השר נמסר כי מיד עם קבלת הדיווחים כוחות הביטחון הגבירו את הנוכחות בשטח, וכיתות הכוננות הוקפצו למרחב עקב האירוע. השר ישב עם עשרות מתושבי כרמית, שמע את מצוקתם באופן אישי והבהיר כי הוא לא מרפה: "הם ירו בעקבות שהרסנו להם מסגד שנבנה לא חוקי, אך זה לא מרתיע אותי, אמשיך להוביל מדיניות הריסת מבנים לא חוקיים ואמשיך להגיע שוב ושוב, לראות, לשמוע ולתת מענה ישיר לתושבים. אני מחובר לקבוצת הוואטסאפ של היישוב, עוקב בזמן אמת אחרי כל זעקה ופועל כדי להחזיר את הביטחון".

השר ציין כי המאבק על המשילות בנגב מתנהל בעוצמה: "אנחנו עושים היום מה שלא עשו שלושים שנה - הרסנו מעל 5,000 מבנים לא חוקיים, הכנסנו את המשמר הלאומי, מפוצצים חתונות שבהן יש ירי ולא מאפשרים להן להימשך. זה מרגיז את הפורעים ואני לא מתכוון לוותר, לא מתכוון למצמץ".

עוד הוסיף השר כי "הגעתי הלילה לתושבים כדי לשמוע, לראות ולחזק. אנחנו בעלי הבית במדינה הזאת ונילחם כדי שתהיה כאן משילות וריבונות בכל מקום במדינת ישראל". לבסוף הדגיש: "ביקשתי מהאוצר שיקח בחשבון הטבות מס לכרמית בשל המצב".