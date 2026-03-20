כתב אישום הוגש היום (שישי) נגד רז כהן, תושב ירושלים בן 26, לוחם מילואים במערך כיפת ברזל, המואשם כי העביר מידע רגיש לגורמים איראניים במהלך החודשים האחרונים. בין היתר, מיקומים של בסיסים ומשגרי כיפת ברזל, מידע אודות שירות המילואים שלו ואינפורמציה על חיילים בסביבתו. יצוין כי כתב האישום הוגש באמצעות עו״ד יפעת פנחסי נבו מפרקליטות מחוז ירושלים.

לפי כתב האישום, הקשר בין כהו למפעיליו נוצר ברשת הטלגרם. בשלב מוקדם הבין כי מדובר בגורמים איראניים, אך למרות זאת המשיך לשתף פעולה עמם.

במסגרת הפעלתו, שלח רז כהן למפעיליו תיקייה ובה חומרים מהשירות הצבאי שלו מאז 7 באוקטובר: תמונות, סרטונים ומידע נוסף. בנוסף, תיאר בפניהם את תפקידו המדויק, פירט על אופן פעילות מערכת כיפת ברזל ואף מסר מידע על תפקידים של חיילים נוספים בסביבתו.

עוד עולה כי העביר נקודות ציון של בסיסים, בהם לפחות שני אתרים של כיפת ברזל. הנאשם שירת כטכנאי שליטה ובקרה של המשגרים. בשלב מסוים התבקש לבצע משימות נוספות, ובהן תיעוד תחנות משטרה - אך לבסוף לא ביצע את המשימה, לטענתו מתוך חשש.

כהן שיתף ביוזמתו את המפעיל האיראני כי הוא משרת בכיפת ברזל והוא יכול לספק לו מידע ובהתאם שיתף את האיראנים על תפקידו כטכנאי במערך, כיצד הסוללה בנויה, מהם חלקי הסוללה ועוד פרטים מבצעיים רגישים לצד 27 תמונות וסרטונים של כיפת ברזל.

‏בהמשך סיפק לאיראנים מיקומים של בסיסי חיל האוויר ברחבי הארץ , מיקומי סוללות כיפת ברזל. עוד התבקש לספק שמות של מקורבים לחברי כנסת ובכירים, של טייסים ובכלל של אזרחים עם בעיות כלכליות ושל כל מי שמוכן לרצוח בתמורה לתשלום כספי.

לבסוף, רז כהן העביר לגורמים האיראנים פרטים של מאבטח בבית הנשיא, על קרובת משפחה של טייס לכאורה בחיל האוויר, פרטי עבריין פלילי שהורשע ברצח שני אנשים ובנוסף פרטים של חבר שלו המסובך בבעיות כלכליות וצריכת סמים.

בתמורה לפעילותו קיבל בסך הכל כ-1,000 דולר במטבעות קריפטוגרפיים. הנאשם ניסה בהמשך לנתק את הקשר עם מפעיליו, אך אלה איימו עליו כי ידווחו עליו לשב”כ, דבר שהגביר את חששו והוביל להמשך שיתוף הפעולה.

כהן אמר בחקירתו: "אני טיפש". בתחילה טען כי מדובר במידע גלוי שניתן למצוא גם באינטרנט, אך בהמשך, לאחר שהוצגו לו ראיות, אמר שאין לו מה להגיד והוסיף: "נכנעתי להם".

עוד עולה כי במסגרת ההפעלה העביר גם פרטים על מכריו, בהם קרובת משפחה ובן זוגה, שלדבריו משמש כטייס, וכן מידע על חבר נוסף שעובד כמאבטח במקום שבו שוהים אישי ציבור. במקרה הזה, בניגוד לפרשיות קודמות, הנאשם לא טען כי פעל ממניע כספי.