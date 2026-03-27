סקר "קבינט שישי": כמה חושבים שנהר הליטני צריך להיות קו הגבול החדש עם לבנון?

ב"קבינט שישי" פורסם סקר מיוחד ששודר הערב (שישי) אותו ערך מכון הסקרים דיירקט פולס, ממנו עולה כי רוב הישראלים דורשים לקבוע קו גבול חדש עם לבנון כדי למזער את ירי חיזבאללה, וסירבו להתנות את סיום המערכה באיראן בזו שבלבנון.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על השאלה, האם ישראל צריכה להפוך את קו נהר הליטני לגבול החדש עם לבנון, הרוב המכריע, 74 אחוזים, השיבו שכן. 18 אחוזים אמרו לא. 8 אחוזים לא יודעים.

על השאלה האם ישראל צריכה להסכים להפסקת הלחימה מול חזבאללה אם זה יהיה תנאי בהסכם לסיום המלחמה עם איראן, ענו 76 אחוזים שלא להסכים, 18 אחוזים שכן להסכים והשאר 6 אחוזים לא יודעים.

ושאלה נוספת, מה לדעתכם עומד מאחורי כוונותיו של טראמפ בשיחות של האמריקנים מול האיראנים, השיבו 55 אחוזים כי מדובר במהלך טקטי, ניסיון להטעות את האיראנים. לעומת 28 אחוזים הסבורים שטראמפ מאוד רוצה להגיע להסכם. 17 אחוזים לא יודעים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-26 במרץ 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 534 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.