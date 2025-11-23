אחרי החיסול בביירות - נתניהו פנה ישירות לממשלת לבנון

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (ראשון) דברים, זאת מספר שעות לאחר חיסולו של עלי טבטבאי, רמטכ"ל חיזבאללה, במהלך תקיפה ישראלית בביירות. "טבטבאי הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים, ולא בכדי הציעה ארצות הברית פרס כספי של חמישה מיליון דולר על הראש שלו".

"טבטבאי שימש כמפקד בכיר בכוח רדואן - הכוח שהתכונן לכבוש את הגליל ולשחוט הרבה מאזרחינו", הסביר, "לאחרונה, הוא הוביל את חידוש המאמצים של חיזבאללה להתחמש מחדש, זה כמובן לאחר המכות הקשות שחיזבאללה ספג במבצע הביפרים, בפגיעה במאגרי הטילים שלו וכמובן בחיסול נסראללה. אני מודה לצה"ל ולכוחות הביטחון שביצעו היום פעולה מקצועית, מדויקת ומוצלחת".

בהמשך, ראש הממשלה הוסיף: "המדיניות שאני מוביל ברורה לחלוטין: תחת הנהגתי, מדינת ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לבנות את כוחו מחדש, ולא נאפשר לו לחזור להוות איום על מדינת ישראל. אני מצפה מממשלת לבנון לממש את ההתחייבות שלה לפרק את חיזבאללה מנשקו. כי רק כך יתאפשר לכל אזרח בלבנון עתיד טוב יותר, ורק כך תוכל להתקיים שכנות טובה ובטוחה בין ישראל ללבנון".

בסיום דבריו, נתניהו הודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על החלטתו להוציא אל מחוץ לחוק ולהגדיר את ארגון 'האחים המוסלמים' כארגון טרור. זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון וגם מעבר למזרח התיכון. ולכן, מדינת ישראל כבר הוציאה חלק מהארגון אל מחוץ לחוק, ואנחנו עובדים להשלים את הפעולה הזאת בקרוב".

כזכור, חיל האוויר תקף בשעות הצהריים בדאחיה של ביירות, לראשונה מזה כחמישה חודשים. בפעולה הדרמטית, חוסל טבטבאי - מי שנחשב למספר 2 בארגון חיזבאללה.החיסול התבצע על בסיס מודיעין מתפרץ שקיבל שרשרת אישורים מהירה במטכ"ל ובדרג המדיני. חיל האוויר בנה את המטרה, ומטוסי הקרב תקפו בדאחייה במספר טילים - זאת בתוך פחות משעה מרגע עליית ההתרעה המודיעינית.

לאחר התקיפה, נשמעו מספר גרסאות של כמה גורמים ובכירים ישראלים - לגבי השאלה האם ומתי ארצות הברית עודכנה על התקיפה. תחילה, נטען כי ארצות הברית עודכנה מראש, אך בהמשך - גורמים אמרו בשיחה עם I24NEWS כי הודיעו לאמריקנים על התקיפה בביירות רק לאחר שזו יצאה לפועל.