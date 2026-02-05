הופלל ע"י חבריו, גרף מאות אלפי שקלים לכיסו: כתב אישום נגד בצלאל זיני בפרשת ההברחות לעזה

פרשת ההברחות לעזה: כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, בגין הברחת סיגריות לרצועה בזמן שירות המילואים שלו. שני חיילים נוספים חשודים בכך. זיני, מואשם באחד הסעיפים החמורים בספר החוקים, סיוע לאויב בעת מלחמה.

זיני היה במילואים ואחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה", ובעל היתרי כניסה של שיירות כלים לתוך הרצועה. כתבי אישום נוספים הוגשו נגד אביאל בן דוד, בן 31 מקריית גת, חייל מילואים ב"כוח אוריה", ונגד אמיר דב הלפרין (38), שהכיר את בן דוד.

מפרקליטות המדינה נמסר כי "הנאשמים ביצעו את מעשיהם כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות האסורות יגיעו לידי חמאס, כשהם צופים כאפשרות קרובה לוודאי שיהיה בכך כדאי לסייע לאויב".

מכתבי האישום עולה כי הנאשמים פעלו בהרכבים משתנים לביצוע הברחות של סיגריות, תוך חלוקת הרווחים מהמכירות. זאת, תוך הטעיית החיילים במעברים לרצועה, ובשילוב הצגת מצב שווא שהנאשמים נכנסים במסגרת שירותם הצבאי לצרכים ביטחוניים.

לזיני מיוחסים שלושה סבבים של הברחות של כ-14 קרטוני סיגריות דרך מעבר סופה, תמורתם קיבל 365 אלף שקל, להלפרין מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-4.3 מיליון שקל (חלק מהסכום התחלק בין חלק מהנאשמים) ולאביאל מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-815 אלף שקל (שניים מהסבבים הושלמו, אך לא הועברה תמורה).

חודש לאחר ההברחה השלישית, זיני הזהיר את חבריו: "עלולים לעלות עלינו". הוא סיפר לנאשם נוסף (אביאל) כי יש לו מכר ביחידת 8200, שלטענתו יכול לסייע כך שפרטיהם לא יופיעו במערכת. בתמורה ל"עזרה" הזו, שלדבריו נועדה כדי לארגן ציוד צבאי עבור היחידה, ביקש זיני 100 אלף שקלים - אביאל נעתר לבקשה ומעביר את הכסף. העברת הכסף לזיני מההברחה השנייה בוצעה במגורי החיילים באוגדת עזה. שם העביר לו אביאל כ-50 אלף שקלים.

לכלל הנאשמים יוחסו עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולקיחת שוחד. ולאביאל ואמיר יוחסה גם עבירה של מתן שוחד. כמו כן, יוחסו לנאשמים עבירות מס ועבירות לפי חוק המאבק בטרור.