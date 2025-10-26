תיעוד בלעדי: כך פוענח תיק הנחת המטענים באוטובוסים

כתב האישום החמור נגד המחבל משכם שהרכיב והטמין את המטענים שהתפוצצו באוטובוסים ריקים בבת ים, בחורף שעבר, חושף עד כמה הוא היה קרוב לבצע טבח המוני בגוש דן. ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש פירסמה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים, וגם ענתה על השאלה המטרידה מאז - האם המטענים התפוצצו בלילה בטעות או בכוונה.

שלושה פיצוצים עזים התרחשו זה אחר זה בבת ים בשלושה אוטובוסים חונים ב-20 בפברואר השנה. שני מטענים התפוצצו בהפרש של דקות, ומטען נוסף כעבור רבע שעה. מטען רביעי שהיה אמור להתפוצץ גם הוא, נוטרל ברגע האחרון על ידי חבלני המשטרה. מדובר ניסיון פיגוע מתוכנן שבנס לא הסתיים באסון.

בימים האחרונים הוגש כתב אישום נגד עבד אלכרים צנובר, בן 29 משכם - האיש שתכנן, ייצר והניח את המטענים. לראשונה מתברר, שהמחבל התכוון בכלל לבצע את הפיגוע בלב תל אביב.

בתיעוד בלעדי שפרסמנו לראשונה ניתן לראות אותו עולה לאוטובוס, נושא עימו את המטענים ומניח אותם.

צפו בדיווח המלא של לי עייש מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד