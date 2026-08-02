טראמפ מבטל את המתקפה על איראן ומבהיר: "גם ישראל מחויבת"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב בחשבונו ברשת Truth: “ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן בעוצמה צבאית, בכוח ובהיקף שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון פנו אלינו וביקשו שנימנע בשלב זה מתקיפה, לאחר שלדבריהן הושגה הסכמה על קווי המתאר של עסקה.

"העסקה תכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את הסרת האיום הגרעיני האיראני. בעקבות הבקשה הזאת, ומתוך ראיית טובת העולם כולו, וכן למען הישרדותה של איראן מצליחה ומשגשגת, החלטתי לבטל את המתקפה – בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות להסכם. מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות הזאת. קדימה לעבודה, כולם – ותסיימו את זה".