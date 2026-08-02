טראמפ מבטל את המתקפה על איראן ומבהיר: "גם ישראל מחויבת" | עדכונים שוטפים
העסקה צפויה לכלול את הפסקת המצור בהורמוז והסרת איום הגרעין • דיווח: יורש העצר הסעודי בן סלמאן שוחח עם טראמפ והפציר בו לא לתקוף באיראן • באיראן איימו בתגובה "משמעותית" למתקפה אמריקנית
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (ראשון) על ביטול המתקפה המתוכננת נגד איראן, בעקבות בקשה מצד איראן ומדינות במזרח התיכון. הוא הבהיר כי ישראל מחויבת לעסקה.
איראן הזהירה את מדינות האזור מפני ארה"ב ואיימה בתגובה משמעותית
שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, קיים במהלך יום שבת סדרה של שיחות טלפון נפרדות ודחופות עם בכירים ושרים בסעודיה, טורקיה ופקיסטן, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס.
במהלך השיחות, שיגר עראקצ'י אזהרה ישירה וברורה לממשל האמריקאי מפני כל "פעולה הרפתקנית" במזרח התיכון בתקופה הקרובה. על פי הדיווח, בשיחתו עם שר החוץ הסעודי, הבהיר הבכיר האיראני כי המשטר בטהרן לא יעבור בשתיקה על פגיעה בריבונותו. עראקצ'י הדגיש בפני עמיתו בריאד כי כל מתקפה שתצא לפועל מצד ארצות הברית או מצדה של ישראל נגד מטרות איראניות, תיענה באופן מיידי ב"תגובה משמעותית" וכואבת.
דיווח: בן סלמאן שוחח עם טראמפ והפציר בו לא לתקוף באיראן
יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, שוחח ביום שבת האחרון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והביע בפניו חשש כבד ודאגה עמוקה מפני התוכניות האמריקאיות להוציא לפועל גל תקיפות מסיבי וחדש נגד מטרות באיראן. כך דווח הלילה באתר החדשות האמריקאי Axios, מפי שני פקידים רשמיים בארצות הברית ומקור שלישי המעורה בפרטי השיחה.
טראמפ מבטל את המתקפה על איראן ומבהיר: "גם ישראל מחויבת"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב בחשבונו ברשת Truth: “ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן בעוצמה צבאית, בכוח ובהיקף שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון פנו אלינו וביקשו שנימנע בשלב זה מתקיפה, לאחר שלדבריהן הושגה הסכמה על קווי המתאר של עסקה.
"העסקה תכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את הסרת האיום הגרעיני האיראני. בעקבות הבקשה הזאת, ומתוך ראיית טובת העולם כולו, וכן למען הישרדותה של איראן מצליחה ומשגשגת, החלטתי לבטל את המתקפה – בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות להסכם. מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות הזאת. קדימה לעבודה, כולם – ותסיימו את זה".