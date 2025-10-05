היסטוריה בצה"ל: החטיבה החרדית תיכנס ביממה הקרובה לעזה

כפי שפרסמנו לראשונה ב-i24NEWS: החטיבה החרדית, "חשמונאים", צפויה להיכנס ביממה הקרובה ללחימה בצפון רצועת עזה - לראשונה כגדוד מתמרן. לפני תחילת התמרון, הלוחמים הכניסו ספר תורה בעוטף עזה.

בחודש אוגוסט האחרון צעדו לוחמי חטיבת החשמונאים 55 קילומטרים במסע כומתה בהרי ירושלים עד שהגיעו לכותל המערבי, בו סיימו את הכשרתם. הם עברו מסלול הכשרה מלא של שבעה חודשים, כמו כל לוחמי החי"ר בצה"ל, הכוללת התמחות בירי, לוחמה בשטח בנוי ופתוח, לחימת לילה, התגנבות ופשיטה.

חטיבת החשמונאים נועדה להיות החטיבה החרדית הראשונה בצה"ל, שמטרתה לאפשר ללוחם החרדי לשרת במסגרת התואמת את אורחות חייו ומקפידה על שמירת זהותו. המסגרת מציעה שילוב ייחודי בין לימודי קודש לבין שירות צבאי משמעותי, המעניק לחיילים אפשרות להגן על המדינה תוך שמירה וחיזוק ערכי התורה והמצוות.