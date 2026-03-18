טיל מתפזר שוגר מאיראן למרכז; עובד זר נהרג בעקבות נפילה בשרון

טיל מתפזר שוגר מאיראן למרכז; עובד זר נהרג בעקבות נפילה במושב בשרון | עדכונים שוטפים
נקבע מותו של אזרח זר כבן 30 במושב עדנים - כתוצאה מפגיעה של טיל מתפצל • דיווח על פגיעה בקומה השביעית בבניין בתל אביב • נזק נגרם למבנה בג׳לג׳וליה • דיווחים באיראן על תקיפות בעיר שיראז
היום ה-20 למלחמה באיראן: טיל מתפזר שוגר הלילה (בין רביעי לחמישי) למרכז הארץ - עובד זר נהרג בעקבות פגיעה במושב עדנים שבשרון. נזק נגרם למבנים בתל אביב, לכיש וג׳לג׳וליה.
מפקד תחנת כפר סבא, סנ״צ יורם כהן, בזירה בעדנים: "ככל הנראה מדובר בפגיעה ישירה של פצצת מצרר.העובד הזר נמצא ללא רוח חיים עם הגעת הכוחות - לא שהה במרחב המוגן" (לי עייש)
לוחמי מג״ב דרום חילצו משפחה מממ״ד ביתם שנפגע מפגיעה ישירה בגזרת לכיש (לי עייש)
איחוד האמירויות הודיעה על השעיית הפעילות במתקני הגז בעקבות התקיפות האיראניות (הדר טבשי)
דיווח על פגיעה בקומה השביעית בבניין בתל אביב, לפי המשטרה - אין נפגעים במקום (לי עייש)
דיווחים על נפילה בג'לג'וליה, נזק נגרם למבנה (לי עייש)