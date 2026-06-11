מסי ורונאלדו בלבנון: צה"ל יפעיל מערכת מסווגת כדי לשדר את המונדיאל ללוחמים

רשת הווידאו המטכ"לית המסווגת "Z-TUBE", שמשמשת בשגרה לליווי מבצעים, תוסב לטובת שידור משחקי גביע העולם בכדורגל • הפרסום באישור גורמי ביטחון

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון ■ instagram.com
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המונדיאל ב-ZTUBE
המונדיאל ב-ZTUBEi24NEWS

חגיגת מונדיאל 2026, שיוצאת לדרך הערב (חמישי) בצפון אמריקה, תגיע למקום הלא צפוי ביותר בעולם: שדה הקרב.  באגף התקשוב יקרינו את משחקי המונדיאל - החל מהערב - בתוך הרשת הסגורה והמוצפנת "Z-TUBE" שמשמשת ביומיום כוחות להעברת תיעודי תקיפות מאיראן וליווי כוחות בעומק לבנון, כך נודע ל-i24NEWS.

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לפי ידיעות שהתפרסמו על המערכת, מהירות ההפצה שלה: "מרגע התיעוד ועד הצפייה, לא משנה איפה - התמונה תוצג במסך תוך 300 מיליסקנד (ms) עד חצי שנייה". 

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בנוסף, למערכת יש את יכולת שמירת התוכן והרצה אחורה - אך לא ברור כרגע אם הפונקציה תופעל גם על המשחקים בטורניר.

* הפרסום באישור גורמי ביטחון

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