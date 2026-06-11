חגיגת מונדיאל 2026, שיוצאת לדרך הערב (חמישי) בצפון אמריקה, תגיע למקום הלא צפוי ביותר בעולם: שדה הקרב. באגף התקשוב יקרינו את משחקי המונדיאל - החל מהערב - בתוך הרשת הסגורה והמוצפנת "Z-TUBE" שמשמשת ביומיום כוחות להעברת תיעודי תקיפות מאיראן וליווי כוחות בעומק לבנון, כך נודע ל-i24NEWS.

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לפי ידיעות שהתפרסמו על המערכת, מהירות ההפצה שלה: "מרגע התיעוד ועד הצפייה, לא משנה איפה - התמונה תוצג במסך תוך 300 מיליסקנד (ms) עד חצי שנייה".

בנוסף, למערכת יש את יכולת שמירת התוכן והרצה אחורה - אך לא ברור כרגע אם הפונקציה תופעל גם על המשחקים בטורניר.

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