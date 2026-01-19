תמונת מצב ביו"ש: צניחה בפעולות הטרור ושנת המבחן שלפנינו

תמונת המצב השנתית בגזרת יהודה ושומרון לשנת 2025 התפרסמה היום (שני) והיא מצביעה על מגמת שיפור ביטחונית מתמשכת, הנשענת על פעילות התקפית רציפה של צה"ל, יוזמה מבצעית מתמדת והעמקת המענה המודיעיני לאורך השנה כולה. עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי שנת 2026 צפויה להציב אתגרים משמעותיים, לרבות פוטנציאל להסלמה ושינויים בדפוסי הטרור, המחייבים המשך דריכות גבוהה, גמישות מבצעית ופעולה יצירתית ונחושה.

פעילות רציפה במחנות הפליטים: שינוי עומק בגישת הלחימה

במהלך השנה האחרונה פועל צה"ל באופן רציף במחנות הפליטים ברחבי יהודה ושומרון, בדגש על צפון השומרון. בניגוד לדפוסי העבר שהתאפיינו בפעולות נקודתיות, בצה"ל מבהירים כי אין כל כוונה לצאת מהמרחבים הללו, והמשך הפעילות מותנה אך ורק בהערכת המצב המבצעית.

הפעילות במחנות מתבצעת באמצעות כניסות יזומות, ממוקדות ומבוססות מודיעין, במטרה לפגוע בתשתיות הטרור, לשבש התארגנויות חמושות ולסכל פיגועים עוד בטרם יציאתם לפועל. מחנות הפליטים, שהפכו בשנים האחרונות למוקדי טרור מרכזיים, עומדים במוקד מאמץ מתמשך לפירוק תשתיות, פתיחת צירים והחזרת שליטה מבצעית לכוחות הביטחון.

i24NEWS

חזרה לנוכחות צבאית קבועה בצפון השומרון

בהמשך להחלטת הממשלה בדבר הקמת יישובים בצפון השומרון, הוחלט לקדם תוכנית רחבה להשבת נוכחות צבאית קבועה באזור. במסגרת זו מתוכננת הקמת מוצבים פלוגתיים וגדודיים, וכן החזרת מפקדת חטיבת מנשה לשטחי יהודה ושומרון - מפקדה שהועתקה אל מחוץ לגזרה עם יישום חוק ההתנתקות.

מהלך זה נתפס בצה"ל כחלק מחזון מבצעי רחב, שלפיו הטרור נבלם בראש ובראשונה באמצעות נוכחות צבאית קבועה, ובהמשך גם נוכחות אזרחית המנהלת שגרת חיים סדורה ומוגנת. בהתאם לכך, מוקמים תחילה מוצבי הגנה, ורק לאחר מכן מקודמים מהלכים אזרחיים, מתוך תפיסה של יצירת עומק ביטחוני ויציבות לאורך זמן.

במקביל, מתבצעות עבודות נרחבות לארגון המרחב, הכוללות שיפור תשתיות מבצעיות, הקמת חמ"לים ומרכיבי איסוף, וחיזוק חופש הפעולה של כוחות צה"ל בגזרה.

דובר צה"ל

ירידה חדה בהיקף הטרור: נתוני 2025

שנת 2025 התאפיינה בירידה משמעותית בהיקף אירועי הטרור ביחס לשנת 2024, לצד שינוי בדפוסי הפעילות והיקף השימוש באמצעים קטלניים:

ירידה של 78% במספר אירועי הטרור הכוללים לעומת 2024, ירידה של כ-86% באירועי טרור עם נשק חם, ירידה של 17% באירועי טרור אבנים ובקבוקי תבערה לאורך השנה.

עם זאת, החל מחודש אוקטובר 2025 זוהתה מגמת עלייה באירועי יידוי אבנים ובקבוקי תבערה ביחס לממוצע השנתי, אם כי גם לאחר העלייה נותר היקף האירועים נמוך משמעותית לעומת שנים קודמות.

סיכול יזום ופגיעה ב"מאפשרי הטרור"

במקביל לירידה בהיקף האירועים, נרשמה עלייה חדה בפעילות הסיכול היזומה של כוחות הביטחון, בדגש על פגיעה בעולמות "מאפשרי הטרור": עלייה של למעלה מ-25% במספר מעצרי המבוקשים - כ-3,500 מעצרים בשנת 2025, תפיסת מעל 1,370 אמצעי לחימה בלתי חוקיים, החרמת כ-17 מיליון ש"ח מכספי טרור, תפיסת מעל 8 טונות של חומרים דו-שימושיים לייצור מטענים, פריצת 47 צירים במחנות פליטים לאורך כ-10 ק"מ.

בצה"ל מציינים כי נתונים אלו משקפים תוצאה ישירה של פעילות התקפית מדויקת ומתמשכת נגד תשתיות הטרור, ובפרט בצפון השומרון.

מרחב התפר: שיפור בשליטה ובתגובה

גם במרחב התפר נמשכה בשנת 2025 מגמת שיפור ביכולת השליטה והתגובה. במהלך השנה חלה ירידה של יותר משליש במספר החציות שזוהו: בשנת 2025 חצו כ-7,680 מסתננים - כולם נתפסו. לשם השוואה: בשנת 2024 נרשמו כ-12,400 חציות, וב-2023 כ-14,290 חציות.

הנתונים מצביעים על שיפור מתמשך ביכולות הגילוי, האכיפה והתגובה המבצעית לאורך הגדר.

פשיעה לאומנית: מגמת עלייה מדאיגה

לצד הירידה בטרור הפלסטיני, שנת 2025 התאפיינה בעלייה בהיקף ובחומרת אירועי הפשיעה הלאומנית, לאחר ירידה בשנת 2024: כ-870 אירועים בשנת 2025 - עלייה של כ-27% לעומת 2024. 120 אירועים סווגו בדרגת חומרה גבוהה, לעומת 83 בשנת 2024 ו־54 בשנת 2023.

עליות בולטות נרשמו לאחר הפיגוע בפונדוק בינואר ובמהלך תקופת המסיק באוקטובר. נוכח המגמה, הוקם בחודש מאי צוות משולב של צה"ל, משטרת ישראל, מג"ב ושב"כ, הפועל לסיכול, מניעה, חקירה והעמדה לדין של מעורבים באלימות כלפי פלסטינים.

בנוסף, גובשו כלים אכיפתיים חדשים, בהם חילוט כלי רכב ואיזוק אלקטרוני לפורעים הכפופים לצווי הגבלת תנועה, במטרה להגביר הרתעה, לגבות מחיר כלכלי ולייעל את הפיקוח.

מבט רב שנתי: 2021–2025

הנתונים הרב שנתיים ממחישים את התנודתיות בגזרה: אירועי טרור: עלייה חדה בין 2021 ל-2023, ולאחר מכן ירידה דרמטית ב-2024 ו-2025. טרור אבנים ובקבוקי תבערה: ירידה מתמשכת לאורך חמש השנים האחרונות. פשיעה לאומנית: תנודתיות גבוהה, עם חזרה לעלייה בשנת 2025.

גם במספר ההרוגים נרשמה ירידה משמעותית בשנת 2025 - הן בצד הפלסטיני והן בצד הישראלי - נתון שבמערכת הביטחון מייחסים לשילוב בין סיכול מוקדם, שליטה מבצעית ונוכחות מתמשכת בשטח.

סיכום: הישגים לצד אתגרים מתמשכים

שנת 2025 מסמנת נקודת שיפור משמעותית במצב הביטחוני ביהודה ושומרון, עם ירידה חדה בהיקף הטרור ויכולת סיכול משופרת. עם זאת, בצה"ל מדגישים כי מדובר בהישג שברירי, המחייב המשך פעילות רציפה, נוכחות צבאית עמוקה והתמודדות נחושה עם אתגרי העתיד - ובראשם התאמות בדפוסי הטרור והעלייה בפשיעה הלאומנית.

שנת 2026, כך מעריכים גורמי הביטחון, תהיה שנת מבחן ליכולת לשמר את ההישגים ולהתמודד עם מציאות ביטחונית משתנה ומורכבת.