פרסום ראשון: שייטת 13 פעלה בתת-קרקע ברפיח לאיתור גולדין

שייטת 13, וכוחות מיוחדים נוספים, פעלו בתוואי תת-קרקע ברפיח לאיתור גופתו של סגן הדר גולדין - כך פרסמנו לראשונה הערב (ראשון) במהדורה המרכזית.

המבצעים המיוחדים, שיצאו לפועל במהלך פעילות אוגדה 162 לכיבוש המרחב - היו ממושכים וכללו שהייה ארוכה ופעילות בעקבות מידעים מודיעיניים.

בנוסף, פרסמנו לראשונה הערב כי הנשק של סגן הדר גולדין, שהועבר היום למשפחתו, אותר על גופתו של מח"ט רפיח מוחמד שבאנה, לאחר חיסולו בתוואי התת-קרקעי בסמוך לבית החולים האירופאי בח'אן יונס, לצד מוחמד סינוואר.

לאחר הפשיטה על בית החולים לפני כחצי שנה, המשפחה קיבלה עדכון שהנשק בידי ישראל - וכעת, לאחר השבתו, יחידת יהל"ם צפויה להעיר את הנשק למוזיאון בתיאום עם המשפחה.