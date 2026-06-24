דיווח: ישראל ולבנון דנות במסירת שטחים שנכבשו בלחימה מול חיזבאללה
לפי רויטרס, צוותי המו"מ בוושינגטון דנים באפשרות להעביר את השליטה בשטח בדרום לבנון לצבא המקומי • ראש סבא"א: פיקוח הגרעין יחודש בקרוב, העדיפות העליונה - אימות מיקום האורניום המועשר • עדכונים שוטפים
בסוכנות הידיעות רויטרס דווח הבוקר (רביעי) כי ישראל ולבנון דנות באפשרות של מסירת שטחים שנכבשו בלחימה מול חיזבאללה לידי צבא לבנון, ובכך להביא לנסיגה חלקית בפועל. ראש סבא"א: פיקוח הגרעין יחודש בקרוב, העדיפות העליונה - אימות מיקום האורניום המועשר.
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דיווח ברויטרס: השיחות בלבנון כוללות דיון על הצעה בגיבוי ארצות הברית, לפיה ישראל תעביר לידי צבא לבנון שטחים שנכבשו במהלך הלחימה מול חיזבאללה, מהלך שיביא בפועל לנסיגה חלקית (אלון גל)
ראש סבא"א: פיקוח הגרעין יחודש בקרוב, העדיפות העליונה - אימות מיקום האורניום המועשר (אלון גל)