בסוכנות הידיעות רויטרס דווח הבוקר (רביעי) כי ישראל ולבנון דנות באפשרות של מסירת שטחים שנכבשו בלחימה מול חיזבאללה לידי צבא לבנון, ובכך להביא לנסיגה חלקית בפועל. ראש סבא"א: פיקוח הגרעין יחודש בקרוב, העדיפות העליונה - אימות מיקום האורניום המועשר.

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