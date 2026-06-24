דיווח: ישראל ולבנון דנות במסירת שטחים שנכבשו בלחימה מול חיזבאללה

לפי רויטרס, צוותי המו"מ בוושינגטון דנים באפשרות להעביר את השליטה בשטח בדרום לבנון לצבא המקומי • ראש סבא"א: פיקוח הגרעין יחודש בקרוב, העדיפות העליונה - אימות מיקום האורניום המועשר • עדכונים שוטפים

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סבב שיחות בין ישראל ללבנון בארה"ב, ארכיון
סבב שיחות בין ישראל ללבנון בארה"ב, ארכיוןדיוויד הרצמן, שגרירות ישראל

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח הבוקר (רביעי) כי ישראל ולבנון דנות באפשרות של מסירת שטחים שנכבשו בלחימה מול חיזבאללה לידי צבא לבנון, ובכך להביא לנסיגה חלקית בפועל. ראש סבא"א: פיקוח הגרעין יחודש בקרוב, העדיפות העליונה - אימות מיקום האורניום המועשר.

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דיווח ברויטרס: השיחות בלבנון כוללות דיון על הצעה בגיבוי ארצות הברית, לפיה ישראל תעביר לידי צבא לבנון שטחים שנכבשו במהלך הלחימה מול חיזבאללה, מהלך שיביא בפועל לנסיגה חלקית (אלון גל)

ראש סבא"א: פיקוח הגרעין יחודש בקרוב, העדיפות העליונה - אימות מיקום האורניום המועשר (אלון גל)

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