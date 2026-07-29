העבירו לילה שלם בסוריה: שלושה ישראלים חצו את הגבול - והוחזרו לשטח ישראל

צה"ל מסר היום (רביעי) כי אמש זוהו שלושה אזרחים ישראלים שהגיעו למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. הכוחות פעלו לאיתורם, ומוקדם יותר היום השיבו אותם לשטח ישראל והעבירו אותם להמשך טיפול במשטרה.

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מוקדם יותר החודש מספר אזרחים ישראלים הגיעו למרחב מג'דל שמס וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צה"ל שפעלו בנקודה סרקו אחר האזרחים על מנת להחזירם בבטחה לשטח ישראל. האזרחים אותרו במרחב הגבול, עוכבו והועברו להמשך טיפול משטרת ישראל.

בנוסף, במספר אירועים שונים במהלך אותו היום, מספר אזרחים ישראלים הגיעו למרחב הגבול בדרום רמת הגולן במטרה לחצות את הגבול לשטח סוריה. הכוחות מנעו את חצייתם והעבירו את החשודים לטיפול משטרת ישראל.