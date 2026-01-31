בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש: צה"ל תקף מפקדים ותשתיות של חמאס בעזה

צה"ל ושב"כ תקפו היום (שבת) מפקדים ותשתיות של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה, בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש. בערוץ הסעודי "אל-חדת" דווח על 19 הרוגים בתקיפות.

מצה"ל נמסר: "בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש אתמול, בה זוהו שמונה מחבלים יוצאים מתשתית הטרור התת קרקעית במזרח רפיח, צה"ל ושב"כ תקפו במהלך הלילה ועד כה ארבעה מפקדים ומחבלים נוספים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברחבי רצועת עזה".

"בנוסף, צה"ל תקף מחסן אמצעי לחימה, אתר ייצור אמצעי לחימה ושתי תשתיות שיגור של ארגון הטרור חמאס במרכז הרצועה. ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים ופעילות בנוכחות האוכלוסייה במקום", נמסר.

אתמול צה"ל הודיע כי הכוחות זיהו שמונה מחבלים שיצאו ממנהרה במזרח רפיח. "מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת כוחות אוגדת עזה (143) תקף וחיסל שלושה מהמחבלים. לאחר מכן, בוצעו תקיפות נוספות לעבר המרחבים אליהם ניסו לברוח המחבלים שנותרו, תוצאותיהן בבדיקה. הכוחות בשטח ממשיכים במרדף ובסריקות נרחבות במרחב על מנת לאתר ולחסל את כלל המחבלים", נמסר.