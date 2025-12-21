בניגוד לתשובה לבג"ץ, המפכ"ל טוען: חקירת הפצ"רית נמשכת

בניגוד לתשובה הרשמית לבג"ץ, המפכ"ל דני לוי טוען שחקירת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי עדיין לא הסתיימה, כך דיווחה הערב (ראשון) ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית". מדובר באמירה משמעותית מאוד שמגיעה מספר ימים לאחר שהפרקליטות מסרה לבג"ץ שהחקירה הסתיימה.

מי שבין היתר חתם על התצהיר שמאשר זאת היה ראש אגף המודיעין והחקירות במשטרה ניצב בועז בלט והצוות הממונה על החקירה, שהודיעו רשמית שהחשדות מתמקדים בצוות שקשור לפרקליטות הצבאית, שלא נמצאו חשדות נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה וכי בכוונתם להעביר דו"ח מסכם למפכ"ל כבר בימים הקרובים. אלא שכאמור רנ"צ לוי מעביר מסר אחר לחלוטין.

יש לציין כי כל עוד אין פרקליט מלווה, המפכ"ל בפועל מפקח על החקירה, והוא גם אמר למקורביו: "אני הגורם היחיד שמקבל החלטות ולא אף אחד אחר".

