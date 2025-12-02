"בג"ץ מתערב בוואקום": הקלטות זיני והגיבוי למפקד להב 433

כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (שלישי) הקלטות בלעדיות של ראש שב"כ דוד זיני בהן הוא מגבה את מפקד להב 433 שנחקר לאחרונה ומזהיר - זאת הסיבה להתערבות בג"ץ.

ברקע הסערה במשטרה וההחלטות המעוררות מחלוקת של המפכ"ל דני לוי, ראש שב"כ זיני נפגש עם קצינים במשטרה והביע תמיכה במהלכים של המפכ"ל ובכך שלא שיתף פעולה עם השופט קולה והשאיר בתפקיד בכיר שחשוד בפלילים: "בעיתות מבוכה לכו לפנים, המפכ"ל בעת מבוכה עם ראשי האגפים הלך לפניהם, שם את עצמו בסיכון", עוד הוסיף זיני: "הוא תחת הסיכון של ביקורת מכאן ומכאן, הוא נכנס למרחב סכנה, בקלות יכל להגיד - 'סוגיה משפטית אני לא נכנס'".

עוד טוען ראש שב"כ, כי בג"ץ מתערב כשיש ואקום מנהיגותי: "אני מניח שכולכם חוויתם חוויות שהתבאסתם שהיועץ המשפטי לא מאשר ותהיתם למה בג"ץ פוסק בו. בג"ץ פוסק בהרבה מקומות שאנחנו מתחמקים, הרשויות ישר מתחמקות אז הוא מתעלם. היה ואקום מנהיגותי, אני רוצה להזכיר לכם שאתם אחראים על מימוש החוק לא היועץ המשפטי של האגף שלכם, ואם הוא היה חולה באותו יום - אתם פטורים מלשמור על החוק?".