הותר לפרסום: רס"ר במיל' חיים קלומיטי, בן 55 מצור נתן, נהרג בפיגוע בשרון

רס"ר במיל' חיים קלומיטי, בן 55 מצור נתן, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881, חטיבת אפרים, נפל היום (ראשון) בפיגוע בצור נתן.

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באירוע בו נפל רס"ר במיל' חיים קלומיטי, נפצע רבש"ץ יישוב צור נתן באורח קשה ופונה לבית החולים.

הפיגוע שאירע במספר זירות בשרון, בסמוך לקו התפר, החל כשמחבל תושב טייבה כבן 20 פתח בירי לעבר אזרחים בתחנת דלק באזור צור יגאל ופצע שני בני אדם, המשיך בנסיעה לעבר צור יצחק, שם ירה לעבר עמדת השמירה בכניסה ליישוב ופצע אזרח נוסף ובסמוך אליו ביצע ירי לעבר אזרחית שנפצעה. בהמשך, לכיוון צור נתן - ביצע ירי לעבר רכב - שם נהרג קלומיטי ונפצע הרבש"ץ.

בהמשך הגיע המחבל לכניסה ליישוב סלעית, שם ביצע ירי לעבר עמדת השמירה. רבש"ץ היישוב חתר למגע, השיב באש וניהל עם המחבל חילופי ירי, שבעקבותיהם נמלט המחבל מהמקום.

במקביל, שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג"ב, ביחד עם כוחות צה"ל וכיתות הכוננות, ביצעו חסימות, סריקות ופעולות מבצעיות נרחבות לאיתור המחבל, בליווי מסוק משטרתי שסרק מהאוויר. מאוחר יותר זוהה המחבל על ידי שוטרי תחנת טייבה, אשר פתחו במרדף אחריו והביאו לנטרולו וחיסולו בשטח פתוח באזור המחצבות שבין צור נתן לטייבה.

במסגרת חקירת הפיגוע נעצרו והובאו לחקירה בני משפחתו של המחבל וחשוד נוסף בסיוע למחבל.

בנו של אחד הפצועים סיפר ל-i24NEWS שאביו התקשר אליו ואמר לו שירו בו: "רצתי מיד מהבית בכפכפים, קיוויתי לפגוש אותו לפני שיקחו אותו באמבולנס. הוא אמר לי שהוא בסדר".