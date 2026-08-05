צה''ל לחץ לתגובה חריפה בלבנון - הדרג המדיני בלם | יוסי יהושוע

צה"ל ביקש להגיב בעוצמה על הפרה חמורה מצד חיזבאללה, שאת פרטיה טרם ניתן לפרסם, אך הדרג המדיני בלם את התוכנית המבצעית - ככל הנראה בעקבות לחץ אמריקני • כעת מתקיימים דיונים במטרה לאשר את הרחבת התגובה

יוסי יהושוע
יוסי יהושוע ■ פרשן צבאי - i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-YNET
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תקיפה ישראלית בדרום לבנון, ארכיון
תקיפה ישראלית בדרום לבנון, ארכיוןאייל מרגולין / פלאש 90

צה"ל ביקש להגיב בעוצמה על הפרה חמורה מצד חיזבאללה, שאת פרטיה טרם ניתן לפרסם, אך הדרג המדיני בלם את התוכנית המבצעית - ככל הנראה בעקבות לחץ אמריקני, כך פרסם הערב (רביעי) כתבנו הצבאי יוסי יהושוע.

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פרטים חדשים על חידוש התקיפות בלבנון: צה''ל לחץ לתגובה חריפה בעקבות הפרה של חיזבאללה - הדרג המדיני בלם
פרטים חדשים על חידוש התקיפות בלבנון: צה''ל לחץ לתגובה חריפה בעקבות הפרה של חיזבאללה - הדרג המדיני בלם

כעת מתקיימים דיונים במערכת הביטחון ובדרג המדיני, בהשתתפות ראש הממשלה, במטרה לאשר את הרחבת התגובה הצבאית.

במערכת הביטחון גובר התסכול מהמדיניות הנוכחית ומביצועי צבא לבנון בשטח. התקיפה שביצע צה"ל היום הוגדרה כמינורית ולא משמעותית, כאשר צה"ל נמנע מתקיפה משמעותית גם בשבוע שעבר, לאחר היתקלות של לוחמי אגוז במרחב עלי טאהר שבה נפצעו חיילים.

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