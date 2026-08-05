צה''ל לחץ לתגובה חריפה בלבנון - הדרג המדיני בלם | יוסי יהושוע

צה"ל ביקש להגיב בעוצמה על הפרה חמורה מצד חיזבאללה, שאת פרטיה טרם ניתן לפרסם, אך הדרג המדיני בלם את התוכנית המבצעית - ככל הנראה בעקבות לחץ אמריקני, כך פרסם הערב (רביעי) כתבנו הצבאי יוסי יהושוע.

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כעת מתקיימים דיונים במערכת הביטחון ובדרג המדיני, בהשתתפות ראש הממשלה, במטרה לאשר את הרחבת התגובה הצבאית.

במערכת הביטחון גובר התסכול מהמדיניות הנוכחית ומביצועי צבא לבנון בשטח. התקיפה שביצע צה"ל היום הוגדרה כמינורית ולא משמעותית, כאשר צה"ל נמנע מתקיפה משמעותית גם בשבוע שעבר, לאחר היתקלות של לוחמי אגוז במרחב עלי טאהר שבה נפצעו חיילים.