פרסום ראשון: מפקד כלא שאטה התפטר בעקבות ניסיון הבריחה שטויח

מפקד כלא שאטה, גונדר משנה מואייד סביתי, הודיע היום (חמישי) על התפטרותו בוועדת חקירה פנימית נוספת בשב"ס לבחינת אירוע הבריחה שטויח, כך נחשף ב-i24NEWS.

כזכור, בינואר חשף כתבנו לענייני משטרה משה שטיינמץ כי אסיר ניסה לברוח מהכלא ואף הצליח לצאת מהאגף, אך האירוע דווח כהפרת משמעת בלבד ולא כניסיון בריחה. בהמשך אף שונו בדיעבד הדיווחים במערכות שב"ס.

המקרה עורר ביקורת על טיוח אפשרי של כשלים מבצעיים בשמירה על האסיר, שהוגדר בסיכון גבוה לבריחה.

בעקבות זאת, מונה קצין בודק לאירועים, ולפי גורמים מעורים התברר כי הדיווח על הניסיון שונה מספר פעמים בדיעבד במערכות שב"ס. החשד הוא שהשינויים נועדו למנוע העלאת האירוע עד לרמות הצמרת בארגון.

בפני הקצין הבודק התנהל קרב גרסאות בין שני קצינים בכירים בשאלה מי נתן את ההוראה לשנות את הדיווחים.