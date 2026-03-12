פרסום ראשון: מפקד כלא שאטה התפטר בעקבות ניסיון הבריחה שטויח

גונדר משנה מואייד סביתי, הודיע על התפטרותו בוועדת חקירה פנימית נוספת בשב"ס לבחינת האירוע • כזכור, בינואר ניסה אסיר לברוח מהכלא והצליח לצאת מהאגף אך האירוע דווח כהפרת משמעת בלבד

משה שטיינמץ
משה שטיינמץ ■ פרשן לענייני משטרה ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
בית הכלא שאטה, ארכיון
בית הכלא שאטה, ארכיוןמשה שי, פלאש90

מפקד כלא שאטה, גונדר משנה מואייד סביתי, הודיע היום (חמישי) על התפטרותו בוועדת חקירה פנימית נוספת בשב"ס לבחינת אירוע הבריחה שטויח, כך נחשף ב-i24NEWS. 

כזכור, בינואר חשף כתבנו לענייני משטרה משה שטיינמץ כי אסיר ניסה לברוח מהכלא ואף הצליח לצאת מהאגף, אך האירוע דווח כהפרת משמעת בלבד ולא כניסיון בריחה. בהמשך אף שונו בדיעבד הדיווחים במערכות שב"ס.

Video poster
ניסיון הבריחה שטויח והתפטרות מפקד כלא שאטה

המקרה עורר ביקורת על טיוח אפשרי של כשלים מבצעיים בשמירה על האסיר, שהוגדר בסיכון גבוה לבריחה. 

בעקבות זאת, מונה קצין בודק לאירועים, ולפי גורמים מעורים התברר כי הדיווח על הניסיון שונה מספר פעמים בדיעבד במערכות שב"ס. החשד הוא שהשינויים נועדו למנוע העלאת האירוע עד לרמות הצמרת בארגון.

בפני הקצין הבודק התנהל קרב גרסאות בין שני קצינים בכירים בשאלה מי נתן את ההוראה לשנות את הדיווחים.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות