תיעוד בלעדי: מה קורה באגף המרגלים למען איראן
הקשר שנרקם בינם לבין מחבלי חמאס, צלבי הקרס שצוירו על הקירות, וגם הטענות ליחס קשה במיוחד מצד הסוהרים • משה שטיינמץ חושף מה קורה באגף המרגלים למען איראן • פרויקט מיוחד
משה שטיינמץפרשן לענייני משטרה
1 דקות קריאה
משה שטיינמץ הכתב והפרשן לענייני משטרה של i24NEWS מביא תיעוד בלעדי מתוך אגף המרגלים בכלא הביטחוני, המסדרונות והתאים שבהם כלואים מי שהורשעו בריגול למען איראן. הקשר שנרקם בינם לבין מחבלי חמאס, צלבי הקרס שצוירו על הקירות, וגם הטענות ליחס קשה במיוחד מצד הסוהרים.
