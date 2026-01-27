תיעוד בלעדי: מה קורה באגף המרגלים למען איראן

משה שטיינמץ הכתב והפרשן לענייני משטרה של i24NEWS מביא תיעוד בלעדי מתוך אגף המרגלים בכלא הביטחוני, המסדרונות והתאים שבהם כלואים מי שהורשעו בריגול למען איראן. הקשר שנרקם בינם לבין מחבלי חמאס, צלבי הקרס שצוירו על הקירות, וגם הטענות ליחס קשה במיוחד מצד הסוהרים.

