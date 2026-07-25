דיווח: איום טילים איראני הוביל להחלפת מטוסו של טראמפ בדרך חזרה מטורקיה

"המטוס החדש בטוח לחלוטין": דוברת הבית הלבן, קארולין ליוויט, הגיבה לדיווחים על איום מהימן מצידם של איראן ושלוחותיה לפגוע בטראמפ בעת המראתו מטורקיה בתחילת החודש | כל הפרטים

ברק בטש
ברק בטש ■ כתב החוץ ■ 
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נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יורד ממטוס "אייר פורס 1" בנתב"ג, 13.10.25
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יורד ממטוס "אייר פורס 1" בנתב"ג, 13.10.25AP Photo/Ariel Schalit

איום מודיעיני מהימן מצד איראן וארגוני הפרוקסי שלה הוא שהוביל להחלפה פתאומית של מטוס האייר פורס וואן של הנשיא דונלד טראמפ בדרכו חזרה מפסגת נאט"ו באנקרה בתחילת החודש, כך דיווחו הלילה (בין שישי לשבת) ה'ניו יורק טיימס' ורשת CBS.

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טראמפ נאלץ לוותר על המטוס בקטארי ביציאה מטורקיה - בהמלצת השירות החשאי
טראמפ נאלץ לוותר על המטוס בקטארי ביציאה מטורקיה - בהמלצת השירות החשאי

על פי גורמים אמריקניים, זוהה חשש מכוונה לשגר טיל לעבר מטוסו של הנשיא, כאשר המודיעין לא התמקד דווקא במטוס מסוים אלא בניסיון לפגוע בטראמפ עצמו. בעקבות המידע, השירות החשאי פעל במהירות והחליט להעביר את הנשיא למטוס החלופי.

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במסגרת שינוי המסלול, טראמפ המריא מטורקיה במטוס האייר פורס וואן הישן יותר, ביצע עצירת ביניים בבריטניה, ורק שם עבר למטוס החדש שנתקבל כמתנה מממשלת קטאר. השימוש במטוס הישן נעשה כאמצעי זהירות, בין היתר משום שהוא מצויד בטכנולוגיות לייזר מתקדמות להסטת טילים ומערכות הטעיה שונות. כעת לא ברור אילו מערכות הגנה כבר הותקנו על גבי המטוס הקטארי החדש, שערכו מוערך בכ-400 מיליון דולרים.

בתגובה לדיווחים מסרה דוברת הבית הלבן, קארולין ליוויט, כי "המטוס החדש בטוח לחלוטין לנסיעות הנשיא, אך יקבל שדרוגים ותוספות בסתיו הקרוב". במקביל, הנשיא טראמפ התייחס בעבר לאיומים על חייו מצד טהרן והבהיר ברשת החברתית Truth Social כי אלף טילים אמריקניים "דרוכים ומוכנים" לשימוש מיידי, והנחיות כבר ניתנו לצבא ארה"ב להשמיד אזורים נרחבים באיראן אם זו תנסה להתנקש בחייו.

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