דיווח: איום טילים איראני הוביל להחלפת מטוסו של טראמפ בדרך חזרה מטורקיה

איום מודיעיני מהימן מצד איראן וארגוני הפרוקסי שלה הוא שהוביל להחלפה פתאומית של מטוס האייר פורס וואן של הנשיא דונלד טראמפ בדרכו חזרה מפסגת נאט"ו באנקרה בתחילת החודש, כך דיווחו הלילה (בין שישי לשבת) ה'ניו יורק טיימס' ורשת CBS.

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על פי גורמים אמריקניים, זוהה חשש מכוונה לשגר טיל לעבר מטוסו של הנשיא, כאשר המודיעין לא התמקד דווקא במטוס מסוים אלא בניסיון לפגוע בטראמפ עצמו. בעקבות המידע, השירות החשאי פעל במהירות והחליט להעביר את הנשיא למטוס החלופי.

במסגרת שינוי המסלול, טראמפ המריא מטורקיה במטוס האייר פורס וואן הישן יותר, ביצע עצירת ביניים בבריטניה, ורק שם עבר למטוס החדש שנתקבל כמתנה מממשלת קטאר. השימוש במטוס הישן נעשה כאמצעי זהירות, בין היתר משום שהוא מצויד בטכנולוגיות לייזר מתקדמות להסטת טילים ומערכות הטעיה שונות. כעת לא ברור אילו מערכות הגנה כבר הותקנו על גבי המטוס הקטארי החדש, שערכו מוערך בכ-400 מיליון דולרים.

בתגובה לדיווחים מסרה דוברת הבית הלבן, קארולין ליוויט, כי "המטוס החדש בטוח לחלוטין לנסיעות הנשיא, אך יקבל שדרוגים ותוספות בסתיו הקרוב". במקביל, הנשיא טראמפ התייחס בעבר לאיומים על חייו מצד טהרן והבהיר ברשת החברתית Truth Social כי אלף טילים אמריקניים "דרוכים ומוכנים" לשימוש מיידי, והנחיות כבר ניתנו לצבא ארה"ב להשמיד אזורים נרחבים באיראן אם זו תנסה להתנקש בחייו.