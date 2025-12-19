בן 13 שהסתנן לטיסת אל על בעבר - נתפס שוב בנתב"ג

מרשות שדות התעופה נמסר כי אנשי הביטחון של נמל התעופה זיהו את הקטין כשהוא שוהה בטרמינל טרם הכניסה לטיסה לארה"ב • קצין תורן הבחין בהתנהגות חריגה וביצע תשאול • לפני חודשיים הסתנן לטיסה לניו יורק

נוסעים בנתב"ג, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר)גילי יערי, פלאש 90

נער בן 13 שהסתנן לטיסת אל על לניו יורק לפני כחודשיים ללא כרטיס עלייה ודרכון, נתפס אמש (שישי) שוב בנתב"ג. מרשות שדות התעופה נמסר כי אנשי הביטחון של נמל התעופה זיהו את הקטין כשהוא שוהה בטרמינל טרם הכניסה לאזורי הבידוק. 

הזיהוי בוצע על ידי סגן מפקד תורן שהבחין בהתנהלות חריגה, ניגש לקטין וביצע תשאול. במהלך הבירור עלה כי מדובר באותו נער שניסה להסתנן גם לפני מספר שבועות. עם זיהוי האירוע עודכנו באופן מיידי כלל הגורמים הרלוונטיים, ובהם חברות התעופה בדגש על טיסות לארצות הברית, ביקורת הגבולות וכלל משמרות הביטחון בנמל ומשטרת ישראל.

"המערכת פעלה בתיאום מלא, ננקטו צעדי דריכות והידוק, והמעקב נמשך בהתאם לנהלים. רשות שדות התעופה ממשיכה לפעול בנחישות, בערנות ובשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים, לשמירה על ביטחון הנוסעים והמערך התעופתי", הוסיפו ברשות שדות התעופה.

לפני כחודשיים הצליח הנער להסתנן לטיסת אל על לניו יורק לאחר שצלח את כל שלבי האבטחה וביקורת הגבולות בנתב"ג. הוא הורד בבטחה מהמטוס בטרם ההמראה, אחרי שצוות הדיילים בטיסה הבחין בו. חקירה נפתחה לבדיקת המחדל. 

