רחפני הנפץ ממשיכים להוות איום על כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ינון שלום יתח פרסם הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי אגף המודיעין החל לרכז מאמץ נגד איום הרחפנים - במטרה לקטוע את שרשרת הערך של חיזבאללה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ל-i24NEWS נודע, כי באמ"ן העבירו התרעה ממוקדת לפני מספר שבועות, על כך שחיזבאללה מתכוון להשתמש באופן עצים בעולם הרחפנות בשלב הנוכחי של המערכה.

ריכוז המאמץ על שרשרת הערך - הספקים, המפעילים, הציוד ועוד חלקים שונים במטרה לגדוע את האיום. מדובר במהלך דומה למה שנעשה עם חטיבה 127 של חיזבאללה כשאיום הכטב"מים צץ.