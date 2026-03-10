נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה (שלישי) מסר מאיים לאיראן, בשל האיומים במדינה לפגוע בייצוא הנפט במצרי הורמוז, ואמר כי במידה ותעשה זאת "היא תיפגע פי עשרים חזק יותר ממה שנפגעה עד כה".

טראמפ, איים ברשת החברתית Truth כי "נחסל מטרות הניתנות להשמדה בקלות שיקשו על איראן להיבנות מחדש כאומה - מוות, אש וזעם ישלטו עליהן - אבל אני מקווה ומתפלל שזה לא יקרה", וציין כי "זוהי מתנה מארצות הברית לסין ולכל המדינות שמשתמשות במצרי הורמוז".

כאמור, בצל הפיצוצים בטהרן, איימו במשמרות המהפכה כי "לא ייאפשרו, עד להודעה חדשה, ייצוא של ליטר בודד של נפט מהאזור לאויב ולבעלי בריתו" עד שארצות הברית וישראל יפסיקו לתקוף את איראן.

בתוך כך, ארגון הטרור הגיב מוקדם יותר לדבריו של הנשיא, לפיהם הוא לא חושב שהמבצע יסתיים השבוע, "אך בקרוב מאוד": "טראמפ התחיל את המלחמה בכך ששיקר לעם האמריקני, התגובות שלנו הותירו אותו חסר אונים. סיום המלחמה נמצא בידיה של איראן".