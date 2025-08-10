דרמר המליץ לסרב לעסקאות חלקיות – אך נתניהו לא הסכים

מומלצים -

בישיבת הקבינט האחרונה עלה ויכוח חריף בין השר לעניינים אסטרטגיים, רון דרמר, לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרים נוספים בנושא גישת ישראל לעסקאות עם חמאס, כך נודע היום (חמישי) לכתב i24NEWS.

דרמר הביע עמדה נחרצת כי חלון הזמן המדיני הולך ונסגר, וכי אין עוד מקום לעסקאות חלקיות. לדבריו, "טראמפ מראש רצה עסקה כוללת", ולכן הוא ממליץ להוביל מבצע צבאי קצר וממוקד להכנעת חמאס, תוך הודעה ברורה שאין יותר עסקאות חלקיות. "אין לנו זמן לעסקאות חלקיות", הצהיר דרמר.

נתניהו שאל בפירוש האם המשמעות היא לסרב לעסקאות חלקיות, ודרמר אישר. עם זאת, השר אריה דרעי הביע התנגדות חריפה לעמדה זו ואמר: "השולחן הזה שאני שותף בו לא יקבל סירוב לעסקאות חלקיות". גם ראש המל"ל צחי הנגבי התנגד להמלצת דרמר, וטען כי "אפילו אם נציל רק חטוף אחד, זה שווה כל מחיר".

בסופו של דבר, ראש הממשלה הכריע בניגוד לעמדה המקצועית של דרמר, והקבינט לא אימץ את ההצעה לסרב לעסקאות חלקיות.