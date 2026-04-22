למרות הארכת הפסקת האש, במערכת הביטחון לא לוקחים סיכונים. צה"ל אינו מדלל את כוחותיו במערכים הרלוונטיים לאיראן - והכוננות הגבוהה צפויה להימשך שבועות קדימה. ההבנה בישראל היא כי המציאות הנוכחית שברירית ביותר: גם בוושינגטון וגם בטהרן ממשיכים לדבר במונחים של כוח, מה שעלול להוביל להסלמה מיידית בכל רגע נתון.

מאז כניסת הפסקת האש לתוקף - מלבד אמירות עמומות על "מוכנות בהגנה ובהתקפה" - נעלמו האיומים המפורשים על המשטר האיראני ושלוחיו. לשקט הזה יש סיבה.

גורמים בישראל אומרים כי לאחר שהושגו הישגים צבאיים משמעותיים - חלקם אף מעבר לתכנון המקורי - בישראל מאמינים שזהו הזמן להעביר את כובד המשקל לשולחן המשא ומתן. בישראל מדגישים כי עדיין יש מה לעשות - בעיקר בתחומי הכלכלה, האנרגיה והגז - אך כעת ישנה הזדמנות לדיפלומטיה להניב תוצאות. אם המשא ומתן ייכשל, צה"ל ערוך לחזור ללחימה באופן מיידי.